Rekordowy wynik Piotra Żyły. Szaleństwo 37-latka na Kulm. "Pal licho medale!"

Wiślanin oddał w niej najdłuższy skok ze wszystkich swoich prób na Kulm tej zimy. Uzyskał aż 225 metra. To był czwarty wynik tej serii. Po skoku wpadł w szaleńczą radość.

Piotr Żyła szalał po skoku. "Pal licho medale!"

- Niespecjalnie interesowało mnie to, jakie miejsce zajmę. Bardziej skupiłem się na tym, żeby było fajnie. I było. I z tego się cieszę. Przyjemnie zakończyłem konkurs indywidualny. Jestem bardzo zadowolony z pracą, jaką wykonałem na mamucie. Miałem naprawdę fajną zabawę. Mimo że konkurs strasznie się ciągnął, to podszedłem do niego spokojnie - powiedział Żyła.