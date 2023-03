Halvor Egner Granerud , który wrócił z mistrzostw świata w Planicy ogromnie rozczarowany brakiem medalu indywidualnego, znów błyszczy formą. Podczas wtorkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer lider klasyfikacji generalnej skoczył 135 oraz 139,5 m, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce. Drugi był Austriak Stefan Kraft, który stracił do Norwega 2,3 punktu. Znacznie więcej wynosiła strata do czołowej dwójki trzeciego w konkursie Austriaka Manuela Fettnera .

Nie był to udany konkurs dla polskich skoczków narciarskich . Najlepszy z nich - Kamil Stoch - zajął 15. lokatę . W pierwszej serii nasz trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 126 m, w drugiej wylądował o dwa metry dalej. Po zawodach 35-latek stanął przed kamerą Eurosportu. Reporter tej stacji Kacper Merk na początek poprosił, by opowiedział o swoim skoku , którego nie mógł dokładnie obejrzeć z powodu panującego pod skocznią rozgardiaszu.

Skoki narciarskie: PŚ w Lillehammer. Kamil Stoch szczerze o swoich skokach

- Generalnie nic się się dzisiaj nie stało. Moje skoki były okej, ale takie... bez energii . Trochę brakowało fajnego odejścia z progu . Dzisiaj były one takie trochę wyplute - dodał po chwili już na poważnie Kamil Stoch . - Zawsze wkładam całe serce w każdy skok, ale czegoś brakowało. Muszę popatrzeć na wideo by stwierdzić, gdzie popełniam błąd. Wczoraj czułem, że traciłem balans, dzisiaj nie - zadeklarował nasz skoczek.