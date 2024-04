Rekordowy lot Kobayashiego. Rywale oniemieli i ogłaszają. Co za słowa

Choć od ostatniego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2023/24 w skokach narciarskich minęło już kilka tygodni, znów zrobiło się głośno wokół zimowej dyscypliny. Powód jest wyjątkowy. Ryoyu Kobayashi po zmaganiach w Planicy nie zrezygnował z treningów, tylko przygotowywał się do specjalnego projektu zrealizowanego przez zespół Red Bulla. Na specjalnie przygotowanym obiekcie na Islandii 27-latek próbował dokonać wielkiej rzeczy - wylądować na 300 metrze. Choć ostatecznie Kobayashiemu nie udało się dolecieć do tej granicy, jego wynik jest naprawdę imponujący, bowiem pofrunął na 291 m.

Poruszenie wokół Ryoyu Kobayashiego. Rywale komentują

Co ciekawe, choć kibice i media mówią o rekordzie, Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zaznacza, że lot Japończyka... nie zostanie uznany.

Innego zdania jest Johann Andre Forfang - " Dla mnie to rekord świata " - mówi zawodnik i dodaje. - "Myślę, że tak myśli każdy, kto ogląda i interesuje się skokami narciarskimi. Trzeba w jakiś sposób zająć stanowisko. Czy powinieneś być lojalny wobec FIS, czy powinieneś być lojalny wobec naszego sportu? Dla mnie sport zawsze będzie na pierwszym miejscu " - zaznaczył reprezentant Norwegii w rozmowie z NRK.

Jak się okazuje, chętnych do pobicia magicznej granicy w skokach jest więcej. "Myślę, że to fajnie, że od czasu do czasu masz okazję 'pokazać coś'. Byłoby lepiej, gdyby zaprosili więcej niż jedną osobę" - zaznaczył Halvor Egner Granerud.