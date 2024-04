Rekord wszech czasów to nie wszystko. Niebywałe, co miał zrobić Kobayashi

Kwiecień to ten moment roku, w którym w skokach narciarskich z reguły nie dzieje się przesadnie wiele - zawodnikom czas upływa przede wszystkim na odpoczynku lub pierwszych przygotowaniach do sezonu letniego. Tymczasem w ostatnich dniach w środowisku związanym z tym sportem wybuchła prawdziwa medialna "bomba".

Ryoyu Kobayashi z nieoficjalnym rekordem świata. Kosmiczne skoki w wykonaniu Japończyka

Otóż w islandzkiej miejscowości Akureyri marka Red Bull zorganizowała wydarzenie, w ramach którego zaprosiła związanego z nią skoczka - Ryoyu Kobayashiego - do niezwykłego wyzwania. Na specjalnie przygotowanym obiekcie Japończyk miał podjąć się próby pobicia rekordu świata w locie i... miał tego faktycznie dokonać.

24 kwietnia ogłoszono, że Kobayashi uzyskał ostatecznie rezultat wynoszący dokładnie 291 m - tutaj jednak pojawiają się pewne problemy wskazujące na to, że całe osiągnięcie będzie miało status nieoficjalny. Przede wszystkim kluczowe jest to, że FIS wydał w sprawie oficjalny komunikat, w którym podważył pobicie rekordu i wskazał, że najdalszy historycznie lot to dalej 253,5 m Stefana Krafta z 2017 roku.