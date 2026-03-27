Rekord świata pobity. Niewiarygodny lot Prevc w Planicy. Pękła niesamowita granica

Rodzeństwo Prevców zdominowało rywalizację w tym sezonie Pucharu Świata panów i pań. Domen wygrał pierwszą w swojej karierze Dużą Kryształową Kulę jeszcze przed ostatnim weekendem rywalizacji w Planicy. Podobnie sprawa ułożyła się także w przypadku Niki Prevc.

Zarówno Nika, jak i Domen do Słowenii przyjechali, dzierżąc rekordy świata w długości lotu zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet. Domen w poprzednim sezonie na Letalnicy osiągnął odległość dokładnie 254,5. metra, ustanawiając rekord globu. Nika Prevc z kolei w marcu 2025 roku pofrunęła w Vikersund na odległość 236. metrów.

Niewiarygodny lot Prevc. Jest nowy rekord świata

Dla pań szansa lotów na obiekcie w Planicy była sprawą historyczną. W piątek pierwszy raz FIS dopuścił możliwość walki o punkty na największym "mamucie" świata. Do Planicy przyjechało trzynaście zawodniczek, a w tym gronie znalazła się oczywiście Nika Prevc, która polowała na nowy rekord świata.

Seria treningowa pań rozpoczęła się piętnaście minut po piątkowym konkursie panów. Sędziowie ustawili belkę dość nisko - na 17. stopniu przy delikatnym wietrze w plecy. W pierwszym treningu żadna z pań nawet nie zbliżyła się, choćby do granicy 230. metra, nie mówiąc o rekordzie.

Najbliżej była Nika Prevc, która osiągnęła 213. metrów. W drugiej serii już takich wątpliwości nie było. Sędziowie podnieśli rozbieg o jeden stopień, co sprawiło, że siostra Domena Prevca przekroczyła na progu prędkość 106 km/h. Taka szybkość pozwoliła jej na bardzo długi lot.

21-latka jako pierwsza kobieta w historii przeleciała na nartach za granicę 240. metra. Słowenka osiągnęła dokładnie dwa i pół metra więcej, wylądowała spokojnie na dwie nogi. Od 27 marca 2026 roku odległość 242,5. metra stanowi więc rekord świata w długości lotu na nartach kobiet. Prevc pobiła swój poprzedni wynik o sześć i pół metra.

Domen Prevc po pobiciu rekordu świata Jure MAKOVEC East News

Nika i Domen Prevc dominują w Pucharze Świata Jure MAKOVEC AFP

Nika i Domen Prevcowie - obecni (uznawani przez FIS) oficjalni rekordziści pod względem długości skoków

Włochy - Irlandia Północna. Skrót meczu Polsat Sport