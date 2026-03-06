Pierwszym startem po udanych dla polskich skoczków igrzyskach olimpijskich były zawody w lotach narciarskich na skoczni w Kulm. Tego weekendu Biało-Czerwoni nie mogą jednak zaliczyć do udanych. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę tylko jeden reprezentant Polski awansował do drugiej serii - pierwszego dnia był to Kamil Stoch, drugiego Piotr Żyła.

Na swój debiut na skoczni mamuciej wciąż czeka Kacper Tomasiak, który w tym czasie przygotowywał się do mistrzostw świata juniorów. Lidera naszej kadry nie zabraknie jednak podczas rywalizacji w Lahti - miejscu szczególnym, gdzie w przeszłości Polacy wielokrotnie stawali na podium zawodów.

Historyczne medale w Lahti, tak Polacy zostali mistrzami świata

Historia polskich sukcesów w Lahti zaczęła się od występów Adama Małysza. Na skoczni Salpausselka sześciokrotnie stawał on na podium zawodów Pucharu Świata, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu. W marcu 2011 roku udało się odnieść sukces drużynowy. Małysz wraz z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Tomaszem Byrtem wywalczył trzecie miejsce w konkursie drużynowym.

Kibicom Lahti nierozerwalnie kojarzy się jednak z mistrzostwami świata w 2001 roku. To właśnie tam Małysz zdobył swój pierwszy w karierze złoty medal mistrzostw świata - triumfował na skoczni normalnej, a ze skoczni dużej przywiózł srebro. Były to pierwsze medale mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym dla reprezentanta Polski od 23 lat. Wcześniej, w 1978 roku, brązowy medal w biegach narciarskich zdobył Józef Łuszczek. W samej dyscyplinie, uwzględniając "podwójne" złoto Wojciech Fortuna z igrzysk olimpijskich w Sapporo w 1972 roku, Adam Małysz został drugim Polakiem, który sięgnął po tak prestiżowy tytuł.

Lahti okazało się dla Polaków historyczne także w 2017 roku, kiedy ponownie było gospodarzem mistrzostw świata. Już podczas kwalifikacji na skoczni normalnej Biało-Czerwoni pokazali, że są w wysokiej formie i mogą włączyć się do walki o medale. Zwyciężył Dawid Kubacki, drugi był Piotr Żyła. Fenomenalną próbę oddał również Kamil Stoch, który skokiem na 103,5 m ustanowił nowy rekord obiektu.

Dzień później w konkursie do medalu zabrakło zaledwie 1,1 punktu. Tuż za podium rywalizację zakończył Kamil Stoch. W czołowej "10" znaleźli się również Maciej Kot (5. miejsce) oraz Dawid Kubacki (8. miejsce). Kilka dni później na skoczni dużej po mistrzowski dublet sięgnął Stefan Kraft. W drugiej serii atak z 6. lokaty po pierwszej rundzie wyprowadził Piotr Żyła, który wywalczył ostatecznie brązowy medal. Pozostali reprezentanci Polski również zakończyli zmagania w czołowej "10" - Maciej Kot był 6., Kamil Stoch 7., a Dawid Kubacki 8.

Polscy skoczkowie nie pozostawili złudzeń w konkursie drużynowym, w którym w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch wywalczyli tytuł mistrzostw świata. PrSrebrnych medalistów pokonali aż o 25,7 punktu. Było to pierwsze drużynowe złoto dla Polski w historii skoków narciarskich.

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje Polsat Sport

Sukcesy Polaków w Lahti. To jedno z ich szczęśliwych miejsc

W Pucharze Świata drugim polskim skoczkiem, po Adam Małysz, który indywidualnie odnosił w Lahti najwięcej sukcesów, jest Kamil Stoch. Triumfował tam trzykrotnie, a raz stanął na trzecim stopniu podium. W czołówce zawody kończyło tam również jeszcze trzech innych polskich skoczków.

Piotr Żyła w Lahti stanął na podium w listopadzie 2022 roku, zajmując 3. miejsce. Łącznie w swojej karierze czterokrotnie kończył tam konkursy w czołowej "10". W ostatnim czasie nie ma jednak najlepszych wspomnień z tego miejsca - w sezonie 2023/2024 dwukrotnie zakończył zawody na 37. miejscu.

Kolejnym reprezentantem jest Aleksander Zniszczoł, który w marcu 2024 roku po raz pierwszy w karierze stanął indywidualnie na podium Pucharu Świata. Skoki na odległość 128,5 m oraz 129,5 m zapewniły mu trzecie miejsce w konkursie. Pozostali Polacy uplasowali się poza czołową "30". Dla Biało-Czerwonych było to pierwsze podium w sezonie 2023/24.

W poprzednim sezonie, który był trudny dla naszych reprezentantów, chwila radości ponownie przyszła na Salpausselce. Tym razem zawody na 3. lokacie zakończył Paweł Wąsek, dla którego było to pierwsze podium w karierze.

Blisko miejsca na podium był Dawid Kubacki w sezonie 2017/2018. W konkursie, który wygrał Kamil Stoch, Kubacki zajął 4. miejsce, tracąc do trzeciej lokaty zaledwie 2,9 punktu. Łącznie trzykrotnie kończył zawody w czołowej "10". Na kartach historii zapisało się, więc aż pięciu polskich zawodników, którzy zawody w Lahti kończyli w ścisłej czołówce.

Do tego dochodzą także konkursy drużynowe na Salpausselce, które polski zespół sześciokrotnie kończył na podium. Ostatni raz miało to miejsce w 2023 roku, kiedy Polacy w składzie Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch zajęli 3. miejsce w rywalizacji.

PŚ Lahti. Kiedy skaczą polscy skoczkowie?

Polscy skoczkowie rywalizację w Lahti rozpoczną w piątek - o 14:30 zaplanowano pierwszą serię konkursu indywidualnego. W sobotę skoki rozpoczną się o 15:30 kwalifikacjami, a konkurs główny o 17:00. W niedzielę kibiców czeka rywalizacja drużynowa - o 15:00 odbędzie się konkurs duetów.

Piotr Żyła Lahti 2017 Foto Olimpik AFP

Polscy skoczkowie w 2017 roku zostali mistrzami świata Artur Widak AFP

Kamil Stoch Lahti 2017 Artur Widak AFP