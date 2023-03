To Kamilowi Stochowi poszło najlepiej z całej grupy Polaków podczas czwartkowych kwalifikacji do konkursu głównego w Planicy. Po próbie na 224 metry zajął 10. miejsce. Podpytywany o to, czy w końcówce sezonu i na słoweńskim obiekcie doświadczenie jest kluczowym czynnikiem, podzielił się swoją refleksją .