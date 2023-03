Piotr Żyła to chyba najbardziej nieprzewidywalny skoczek w całej polskiej kadrze. Potrafi w fenomenalnym stylu wbić się na podium ważnych zawodów (przykłady: złoty medal na mistrzostwach świata w Planicy , drugie miejsce w Oberstdorfie na Turnieju Czterech Skoczni ), a chwilę później osiągać rezultaty zdecydowanie poniżej swoich możliwości i ambicji. W pierwszym przypadku - co nie dziwne - tryska humorem i błyszczy zabawnymi komentarzami w rozmowach z mediami, w drugim, gdy nie układa się po jego myśli, zdaje się zamykać sobie, a przechodząc obok kibiców i dziennikarzy spuszcza wzrok.

Rozczarowaniem był dla niego początek Raw Air 2023 . Już w pierwszej sesji treningowej skoczył wylądował na 103. metrze, co dało mu daleką 53. lokatę - najniższą ze wszystkich startujących Polaków. W drugiej sesji było nieco lepiej (107 metrów i 26. miejsce), ale prolog znów przyniósł niemiłą niespodziankę. Oddał próbę na 107,5 m, co przyniosło mu 44. pozycję. Jego kibice mogli poczuć lekkie zaniepokojenie .

Co dzieje się z Piotrem Żyłą. Thomas Thurnbichler wyjaśnia: "Nadal zmaga się z problemami po niedawno przebytej chorobie"

Okazuje się, że we znaki mogła dać się specyfika skoczni. "Holmenkollen to nietypowa i trudna skocznia, dało się to zauważyć w przypadku reszty naszych zawodników. (...) Zawodnicy mają tutaj kompletnie inną perspektywę. Mam na myśli metalowe bandy, które otaczają obiekt, co zmienia punkt widzenia skoczka. Do tego dochodzi inny rytm na rozbiegu, a powietrze, ze względu na bliskość morza, bardziej oddziałowuje na narty. Wszystko jest tutaj trochę inne, co da się zauważyć po problemach, które mają tutaj zawodnicy, także z pozostałych zespołów" - wyjaśnił Austriak w rozmowie z portalem "Skijumping.pl".