Pierwszy z Polaków skakał Kacper Juroszek. Uzyskał 108 m i notę 91,8 pkt. Była szansa na awans do konkursu, ale Polak musiał się denerwować aż do skoku pierwszego lidera Raw Air Johanna Andre Forfanga. Norweg zepsuł swoją próbę i młody Polak awansował do zawodów. Lepiej wypadł Jakub Wolny. On z kwalifikacją problemów nie miał. Lot na 116 metrów i nota 106,5 pkt dały mu pewny awans. Jeszcze lepiej wypadł Paweł Wąsek. Odległość 122,5 metra dała mu notę 114,8 pkt. Polak został nawet liderem po swojej próbie.

Dawid Kubacki wypadł bardzo przeciętnie. 121,5 metra dało mu notę 108,7 pkt, znacznie gorszą od Wąska. Dobrze skoczył Piotr Żyła - 124 m z notą 118,3 pkt dało mu najwyższe miejsce wśród Polaków. Mógł to zmienić zwycięzca sobotniego prologu Kamil Stoch, ale zawiódł. Skakał w trudnych warunkach, ale odległość 112,5 metra z notą 97 pkt przekreślało szanse trzykrotnego mistrza igrzysk na walkę o podium w klasyfikacji generalnej Raw Air. Polak spadł w niej aż na 11. pozycję.

Najlepszy z Polaków w prologu był Żyła (dziewiąty). Wąsek zajął 16. pozycję, Kubacki 30., Wolny 31., Stoch 45. i Juroszek 49. W klasyfikacji generalnej Raw Air prowadzi Kraft przez Geigerem (strata 26,6 pkt) i Ryoyu Kobayashim (34,4). Stoch traci do lidera 70,7 pkt. Austriak jest bardzo bliski zwycięstwa w tej edycji norweskiego cyklu.

Konkurs zaplanowano na godzinę 15,45. Transmisje w TVN i Eurosporcie 1.