Ostatni miesiąc walki o triumf w Pucharze Świata w skokach narciarskich rozpoczyna się jednocześnie od współzawodnictwa w cyklu Raw Air - w tym roku, co trzeba przyznać, niezbyt długiego.

O ile w poprzednich edycjach skoczkowie mierzyli się na obiektach m.in. w Trondheim i Vikersund, to w tym sezonie te dwie miejscowości nie znalazły się w kalendarzu zmagań. Skocznia w Trondheim przechodzi przebudowę, z kolei Vikersund będzie gościć mistrzostwa świata w lotach.

PŚ w Lillehammer. Raw Air 2022. Johann Andre Forfang triumfatorem kwalifikacji

2 marca skoczkowie zjawili się za to na skoczni HS-140 w Lillehammer, zaczynając od treningu, a następnie przechodząc do prologu, będącego jednocześnie kwalifikacjami do konkursu głównego, zaplanowanego na kolejny dzień.

Najlepszy okazał się w nim Johann Andre Forfang - Norweg skoczył aż 137 m i nie dał szans reszcie stawki, uzyskując 126,3 pkt. Druga lokata przypadła w udziale Stefanowi Kraftowi (131 m, 125,6 pkt), a trzecia Manuelowi Fettnerowi (136 m, 125,3 pkt).

Zaskakująco słabo spisali się np. Markus Eisenbichler (23. miejsce) oraz Marius Lindvik (był 38.).

PŚ w Lillehammer. Raw Air 2022. Wyniki Polaków w kwalifikacjach

Wśród 69 skoczków, którzy znaleźli się na liście startowej prologu, było sześciu Polaków - Kacper Juroszek, Stefan Hula, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Juroszek, który pojawił się na belce jako pierwszy spośród "Biało-Czerwonych", skoczył 122 m i uzyskał 97,1 pkt - w związku z tym nie musiał się martwić zbytnio o awans. Niestety Stefanowi Huli nie poszło tak dobrze - przy odległości 116,5 m uzyskał 87,7 pkt.

Paweł Wąsek dopisał do swojego konta skok o długości 127 m, który dał mu 106,2 pkt. Podobnie jak w przypadku Juroszka można było więc mówić o całkiem udanej próbie. Dawid Kubacki z kolei uzyskał równo 130 m i 118,4 pkt.

Dwaj kolejni Polacy lądowali już za 130 m. Co prawda Piotr Żyła skoczył 132 m, ale uzyskał niższą notę (116,2 pkt) niż Kubacki i w związku z tym wylądował w tabeli za kolegą z kadry. Najlepiej spisał się Kamil Stoch - uzyskał aż 133,5 m (119,7 pkt), co dało mu czwartą lokatę.

Koniec końców w konkursie obejrzymy pięciu naszych reprezentantów - zabraknie w nim tylko Stefana Huli.

PŚ w Lillehammer. Raw Air 2022. Wyniki kwalifikacji

1. Johann Andre Forfang 137 m, 126,3 pkt

2. Stefan Kraft 131 m, 125,6 pkt

3. Manuel Fettner 136, 125,3 pkt

4. Kamil Stoch 133,5 m, 119,7 pkt

6. Dawid Kubacki 130 m, 118,4 pkt

11. Piotr Żyła 132 m, 116,2 pkt

27. Paweł Wąsek 127 m, 106,2 pkt

42. Kacper Juroszek 122 m, 97,1 pkt

52. Stefan Hula 116,5 m, 87,7 pkt