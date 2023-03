Za nami oficjalne rozpoczęcie siódmego etapu bieżącego sezonu Pucharu Świata - a wraz z nim nadszedł również i początek rywalizacji w cyklu Raw Air. Na pierwszy ogień poszło współzawodnictwo w Oslo na skoczni HS 134 - a sportowcy punkty do "generalki" zaczęli zbierać już w piątkowym prologu, pełniącym funkcję kwalifikacji.

Raw Air 2023. Klasyfikacja generalna po pierwszym konkursie. Wyniki Polaków

Jak więc widać Kubacki niestety stracił pozycję lidera, choć wciąż znajduje się na podium. Sobotni konkurs, pomimo bardzo dobrej próby w drugiej serii, przyniósł mu jedynie dziewiąte miejsce - a z pewnością nie był to cel nowotarżanina. Warto zwrócić uwagę na to, że Granerudowi do Polaka brakuje naprawdę niewiele...