Dawid Kubacki zajął 6. miejsce w prologu w Lillehammer na początek zmagań w Raw Air. Po swojej próbie był raczej usatysfakcjonowany.

Raw Air. Dawid Kubacki o specyfice skoków w Lillehammer

32-letni zawodnik przyznał jednak, że nie ustrzegł się błędu. - Skok był troszkę spóźniony, ale od technicznej strony podobny do tego, który prezentowałem w Lahti. Wiadomo, że skocznie miedzy sobą się nieco różnią, ale dlatego mamy serię próbną, by to przetestować - podkreślał po swoim skoku Dawid Kubacki.

- Ta skocznia w Lillehammer ma akurat bardzo wysoką belkę, ma też tory naturalne, natomiast bardzo dobrze wycięte. Ale trzeba te tory przejechać w serii próbnej, wczuć się w to, jak tu jest - tłumaczył techniczne aspekty skoku polski zawodnik.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rywalizacja przenosi się do Norwegii. Skoczkowie powalczą o triumf w Raw Air. WIDEO INTERIA.TV

I dodał: - Nie jest ważne, czy to seria próbna, mistrzostwa Polski, czy inna impreza, powinno się skakać tak samo. Czy to prolog, czy konkurs, to koncentracja powinna być na sto procent.