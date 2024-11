Ratował honor polskich skoków. Teraz mówi: najlepiej w tym nie grzebać

Aleksander Zniszczoł był jedynym Polakiem w poprzednim sezonie, któremu udało się stanąć na podium zawodów Pucharu Świata . Wiślanin uczynił to dwukrotnie, ratując honor Biało-Czerwonych.

Oczywiście był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale to była dopiero 19. lokata.

Aleksander Zniszczoł możemy walczyć o czołowe miejsca

Po pierwszych skokach w Lillehammer wiemy, że Polacy już nie odstają od światowej czołówki, jak przed rokiem. Potrafią nawet do niej wskakiwać.

Zapytany o to, czy było trochę stresu przed pierwszymi konkursami, odparł: - Nie. Byłem bardzo ciekawy tego, jak to będzie wyglądało.

Ubiegły rok był przełomowy dla Zniszczoła. W końcu wskoczył na światowy poziom, do którego próbował doskoczyć przez kilkanaście lat. Czy to zatem zmieniło jego podejście przed rozpoczęciem sezonu, bo udowodnił sobie, że potrafi?

- Tak, ale najlepiej w tym nie grzebać. Trzeba iść własną drogą i patrzeć na siebie. Robić to, co się umie - przyznał.

- Magda też się poświęca, bo wie, że zaczynam sezon i potrzebuję, by organizm był zregenerowany. Oczywiście, jeśli tylko mogę, to pomagam jej we wszystkim, w czym się da - powiedział 30-latek.