Halvor Egner Granerud w ostatnim czasie był nie do zatrzymania. Norweg wygrał 8 z 12 ostatnich zawodów Pucharu Świata, zaliczając przy tym przed tygodniem "dublet" na skoczni w Willingen. Dzięki temu pochodzący z Oslo 26-letni skoczek został zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata , wykorzystując nieco słabszy okres Dawida Kubackiego . Polak traci obecnie do Halvora Egnera Graneruda 238 punktów . Nie oznacza to jednak, że wielka batalia o Kryształową Kulę dla najlepszego skoczka narciarskiego w sezonie zimowym została już rozstrzygnięta.

PŚ w skokach narciarskich w Lake Placid. Halvor Egner Granerud nie wystąpi w Rasnovie?

Norweg poczuł się już jednak na tyle pewnie, że w związku ze swoją pokaźną przewagą rozważa wycofanie się z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rasnovie. Przypomnijmy, że dla zawodników będzie to ostatni test przed walką o medale mistrzostw świata w Planicy. Halvor Egner Granerud chce sobie jednak oszczędzić dalekiej podróży na tylko jeden konkurs, jaki odbędzie się w Rumunii, by lepiej przygotować się do rywalizacji o złoto. Potwierdził to dyrektor norweskiej kadry Clas Brede Braethen.