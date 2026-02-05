Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radykalna zmiana w Turnieju Czterech Skoczni. Stoch już tego nie doświadczy

Rafał Sierhej

Kamil Stoch w cyklu Pucharu Świata ma kilka skoczni, które zyskały jego wielką sympatię. Jedną z nich bez wątpienia jest "kapryśna Bergisel", a więc obiekt w Innsbrucku. Ta skocznia od lat słynęła z tego, że konkursy Turnieju Czterech Skoczni odbywały się tam zawsze przy świetle dziennym. Od teraz to może się zmienić. Organizatorzy dostali zgodę na zainstalowanie sztucznego światła.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim stoi na śnieżnym stadionie, trzyma narty i macha do publiczności. Na tle licznej widowni oraz banerów reklamowych widoczne są płatki śniegu. W okrągłej ramce w prawym górnym rogu znajduje się zdjęcie złotej statuetki...
Kamil Stoch i Złoty OrzełGetty Images/Getty ImagesGetty Images

Turniej Czterech Skoczni ma swoją wieloletnią tradycję. Jedną z nich jest to, że trzeci konkurs odbywa się na jednej z najbardziej nieprzewidywalnych skoczni, a więc obiekcie w Innsbrucku. Nie bez przyczyny skocznia ta zyskała miano "kapryśnej Bergisel". Wielu śmiałków kończyło tam swoje marzenia o triumfie w całej imprezie. 

Do tego grona nie należy raczej zaliczać Kamila Stocha. Nasz mistrz wielokrotnie podkreślał, że Bergisel jest obiektem, który jemu bardzo odpowiada. W Innsbrucku zwykle budował wielką przewagę nad konkurentami, gdy był w swojej naprawdę bardzo wysokiej formie i walczył o wygraną w całym turnieju.

Od zawsze podnoszony jest temat problemu z oświetleniem na Bergisel. Konkursy Turnieju Czterech Skoczni muszą się tam odbywać przy dziennym świetle, bo na zainstalowanie sztucznego światła nie było zgody. To sprawiało, że niektóre konkursy musiały być kończone przed czasem, bo słońce już nie oświetlało obiektu. 

Okazuje się, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie i możliwe będą inne godziny rozgrywania konkursów. Adam Bucholz ze "Skijumping.pl" na portalu X przekazał, że pojawiło się bardzo ważne zielone światło. "Stało się - Bergisel w Innsbrucku dostała zielone światło na montaż sztucznego oświetlenia" - przekazał dziennikarz.

"Ma być ono wykorzystywane tylko przez 22 dni w roku - podczas Turnieju Czterech Skoczni i 6 innych wydarzeń" - dodał. Nie zostało sprecyzowane, o których konkretnie sześciu wydarzeniach mowa. Pewne jest jednak, że Kamil Stoch konkursu przy sztucznym świetle na Bergisel nie przeżyje, bo za kilkanaście tygodni zakończy karierę.

Mężczyzna w stroju sportowym i czapce z biało-czerwonym emblematem spogląda lekko w górę; w prawym górnym rogu widoczna jest mała ilustracja zniszczonego wnętrza budynku o pustych ścianach i podłodze.
Kamil Stoch w Pragelato zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Skocznia w tym mieście dziś nie nadaje sie do użytkuJure MAKOVEC / youtube.com/@UrbandonedAFP
Ośnieżona skocznia narciarska nocą oświetlona przez intensywne reflektory, otoczona banerami reklamowymi oraz trybunami rozciągającymi się po obu stronach z minimalną liczbą widzów, a w tle panuje gęsta mgła.
Skocznia w Klingenthal w piątek (12 grudnia). Z każdym kolejnym dniem ma być coraz gorzejTomasz KalembaINTERIA.PL
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów na tle jasnego nieba, w pełnym sportowym ekwipunku, w pozie charakterystycznej dla skoków narciarskich z widocznymi nartami i numerem startowym.
Dla Kamila Stocha to będą ostatnie skoki w Zakopanem w ramach Pucharu ŚwiataGEORG HOCHMUTHAFP
