Radykalna zmiana w Turnieju Czterech Skoczni. Stoch już tego nie doświadczy

Turniej Czterech Skoczni ma swoją wieloletnią tradycję. Jedną z nich jest to, że trzeci konkurs odbywa się na jednej z najbardziej nieprzewidywalnych skoczni, a więc obiekcie w Innsbrucku. Nie bez przyczyny skocznia ta zyskała miano "kapryśnej Bergisel". Wielu śmiałków kończyło tam swoje marzenia o triumfie w całej imprezie.

Do tego grona nie należy raczej zaliczać Kamila Stocha. Nasz mistrz wielokrotnie podkreślał, że Bergisel jest obiektem, który jemu bardzo odpowiada. W Innsbrucku zwykle budował wielką przewagę nad konkurentami, gdy był w swojej naprawdę bardzo wysokiej formie i walczył o wygraną w całym turnieju.

Ważna zmiana w Turnieju Czterech Skoczni. Jest zielone światło

Od zawsze podnoszony jest temat problemu z oświetleniem na Bergisel. Konkursy Turnieju Czterech Skoczni muszą się tam odbywać przy dziennym świetle, bo na zainstalowanie sztucznego światła nie było zgody. To sprawiało, że niektóre konkursy musiały być kończone przed czasem, bo słońce już nie oświetlało obiektu.

Okazuje się, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie i możliwe będą inne godziny rozgrywania konkursów. Adam Bucholz ze "Skijumping.pl" na portalu X przekazał, że pojawiło się bardzo ważne zielone światło. "Stało się - Bergisel w Innsbrucku dostała zielone światło na montaż sztucznego oświetlenia" - przekazał dziennikarz.

"Ma być ono wykorzystywane tylko przez 22 dni w roku - podczas Turnieju Czterech Skoczni i 6 innych wydarzeń" - dodał. Nie zostało sprecyzowane, o których konkretnie sześciu wydarzeniach mowa. Pewne jest jednak, że Kamil Stoch konkursu przy sztucznym świetle na Bergisel nie przeżyje, bo za kilkanaście tygodni zakończy karierę.

Kamil Stoch w Pragelato zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Świata. Skocznia w tym mieście dziś nie nadaje sie do użytku Jure MAKOVEC / youtube.com/@Urbandoned AFP

Skocznia w Klingenthal w piątek (12 grudnia). Z każdym kolejnym dniem ma być coraz gorzej Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Dla Kamila Stocha to będą ostatnie skoki w Zakopanem w ramach Pucharu Świata GEORG HOCHMUTH AFP

