- Została przyjęta nowa struktura organizacyjna w związku i jednym z jej elementów jest pozycja zarządzającego konkretną dyscypliną. Czy to będzie dyrektor, kierownik czy szef wyszkolenia to zostanie jeszcze ustalone. Nazewnictwo na razie nie ma znaczenia - zdradził Adam Małysz.

Nowa posada w polskich skokach narciarskich. Nadchodzi rewolucja?

Przy podjęciu tak radykalnej decyzji nie bez znaczenia było to, że pod koniec stycznia tego roku z posadą sekretarza generalnego PZN pożegnał się Jan Winkiel. - Robił bardzo wiele i musimy to teraz podzielić. To był zalążek do różnego rodzaju zmian - mówił dla Sport.pl Wojciech Gumny.