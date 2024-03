PZN zawiesił skoczka, teraz Jakub Wolny wrócił do tych słów

Trenerzy i działacze nie mieli litości dla Jakuba Wolnego . Zawiesili zawodnika, przez co ten nie mógł wystąpić w konkursie w Wiśle. Szybko jednak został przywrócony do rywalizacji .

Jakub Wolny: nie takich emocji chciałbym dostarczać

Teraz wrócił do tej sytuacji. W rozmowie z Interia Sport opowiedział o tym, co czuł. Podsumował też sezon zimowy. Wolny był naszym najlepszym zawodnikiem w Pucharze Kontynentalnym . W klasyfikacji generalnej zajął 21. miejsce. Raz stał na podium. Był trzeci w Lillehammer.

- Nie takich emocji jednak chciałbym dostarczać kibicom i sobie. Na pewno to był bardzo ciężki sezon. Byłem zawieszony i to nie było dla mnie zbyt przyjemne . Trudny też z tego względu, że przepracowaliśmy całe lato bardzo solidnie. Na treningach wylewaliśmy siódme poty, a zimą okazało się, że jest kiepsko.

- Trudno jest w skokach czasami tak jednoznacznie podać przyczynę. W tym sezonie wiele czasu poświęciłem na analizę swoich skoków. Wiem już, co mam poprawić, ale w trakcie sezonu, kiedy jedne zawody gonią drugie, trudno jest znaleźć czas na to. Ktokolwiek będzie naszym trenerem w kolejnym sezonie, to trzeba się dogadać, co do wizji skoku. Najważniejsza w tym wszystkim jest konsekwencja.