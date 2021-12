Klemens Murańka w Niżnym Tagile otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa i został skierowany na kwarantannę.

Obowiązkowa izolacja okazała się dla skoczka nieprzyjemnym przeżyciem. Nie chodziło tylko o zmarnowaną szansę na występ w rosyjskich konkursach oraz następujących po nich zawodach w Ruce. Warunki zapewnione przez organizatorów były podobno bardzo niekorzystne. To dlatego Murańka został przeniesiony do kliniki w Jekaterynburgu, której opieka nie należała zresztą do najtańszych.

Polak wrócił już do kraju i myśli o kolejnych startach. W środę został powołany na zawody w Wiśle, które będą trzecim przystankiem PŚ.

Reklama

Jak poinformował na Twitterze Mateusz Leleń z TVP Sport, Polski Związek Narciarski negocjuje dopuszczenie skoczka do startu. Zgodnie z zasadami wymagane jest bowiem 14 dni odstępu czasowego od ostatniego pozytywnego wyniku testu. Sprawę ma załatwić dodatkowy test, który powinien przekonać FIS.

W Wiśle zaplanowano dwa konkursy - drużynowy oraz indywidualny. Na liście startowej piątkowych kwalifikacji znalazło się aż 13 Polaków.

AB

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Robert Lewandowski 36% Jan-Krzysztof Duda 64%

głosów: 11637