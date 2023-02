PZN ogłasza! Wielki powrót i... fatalne wieści. "Problemy zdrowotne"

Polski Związek Narciarski opublikował skład kadry, jaką trener Thomas Thurnbichler zabierze ze sobą w najbliższy weekend na konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Austriacki szkoleniowiec powołał pięciu skoczków, którzy wystąpili na skoczni "mamuciej" w Bad Mittendorf, a dodatkowo jako szósty szansę otrzymał Paweł Wąsek. Do Niemiec nie udadzą się za to polskie skoczkinie, co oznacza, że reprezentacji Polski zabraknie w rywalizacji mikstów.