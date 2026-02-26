To sukces, którego smak kibice będą pamiętać jeszcze długo. Kacper Tomasiak stanął na podium każdego z trzech konkursów na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, sięgając indywidualnie po srebro i brąz oraz dokładając jeszcze jeden srebrny medal za konkurs duetów (wespół z Pawłem Wąskiem). "Skoki narciarskie jeszcze nie zginęły i na wielkich imprezach zdobywamy kolejny medal" - cieszył się trener Maciej Maciusiak przed kamerą Eurosportu.

Entuzjazm szkoleniowca zdaje się podzielać spore grono mocno związane ze środowiskiem skoczków. Na profilu w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego opublikowano wideo, na którym ogłoszono niebywałe wieści dotyczące Tomasiaka. Okazuje się, że na igrzyskach "wygrał" nie tylko medale.

Niesamowite, co dzieje się po sukcesie Tomasiaka na igrzyskach. Koledzy wyznają

Olimpijskie medale zdobyte przez Kacpra Tomasiaka uczyniły dla polskich skoków wiele dobrego. Sukces 19-latka ma ogromny wpływ na jego kolegów ze skoczni, czego oni sami zupełnie nie kryją. "Muszę mu kiedyś pogratulować, jak go spotkam. Nie tyle, co on zdobył te medale, tylko że pomógł też wszystkim skoczkom tutaj. Po prostu będziemy się rozwijać, wierzyć, że można skakać tak jak on w takim wieku, i spełniać te marzenia jak najszybciej" - mówi jeden z młodych zawodników na nagraniu udostępnionym przez PZN.

Podobnych komentarzy jest dużo więcej. Zebrano je w jednym miejscu. "Myślę, że to jest taki pozytywny kop dla dzisiejszej młodzieży", "Zmotywował mnie ten wielki, mały człowiek", "Jest tylko rok starszy, pokazuje ogromną formę i klasę", "Kacper pokazał, że wszystko się da dla tych, którzy chcą. Mamy tę siłę napędową i to jest właśnie super", "Polskie skoki tak powoli powracają" - cieszy się młodzież, dla której Kacper Tomasiak stał się wzorem i dowodem na to, że można celebrować spektakularne sukcesy już nawet w nastoletnim wieku.

Kacper, jesteś kotem. Co tu dużo mówić. Zrobiłeś niesamowitą robotę

Sam Kacper do swojego sukcesu podchodzi ze spokojem i pokorą. Skupia się przede wszystkim na treningach i najbliższym zawodowym wyzwaniu. Niebawem stanie do rywalizacji w mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer. Co ciekawe, w tych samych zawodach wystartuje również jego młodszy brat, Konrad. Konkurs indywidualny mężczyzn odbędzie się 5 marca. Dwa dni później zorganizowane zostaną zawody drużynowe, a na zamknięcie - 8 marca - konkurs mieszany.

