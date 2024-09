PZN odsunął skoczka od startów. Nie trenuje w kadrze, ale zrobił duży postęp

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakub Wolny wraca na dobre tory. "Najwyższy czas wrócić"

Po sezonie Wolny trafił do grupy bazowej , gdzie jego trenerem jest Krzysztof Biegun . Obaj wykonali latem dobrą pracę, co zresztą docenił Thurnbichler.

W prologu przed sobotnim konkursem (godz. 15.00) zajął dziesiąte miejsce. W pierwszym treningu był siódmy, a w drugim 14. Widać, że wyraźnie odżył, ale to najwyższy czas, by jeszcze pokazał, na co go stać, bo to świetny lotnik, którego nie wolno jeszcze skreślać.