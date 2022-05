PZN odkrył karty. Znamy kadry na nowy sezon

Łącznie we wszystkich grupach znajdzie się 23 zawodników. Pięciu skoczków będzie w kadrze A, prowadzonej od tego sezonu przez Thomasa Thurnbichlera. Kadrą B, w której znalazło się sześciu zawodników, zarządzać będzie Maciej Maciusiak. Dziewięciu skoczków będzie należeć do kadry młodzieżowej, pozostali trzej zawodnicy pochodzą z grup regionalnych, ale zostaną objęci szkoleniem centralnym.

W kadrze A w tym sezonie występować będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Małysz podał kadrę A! WIDEO INTERIA.TV

Skoki narciarskie. Znamy skład kadr na nowy sezon

Trwa pierwsze wspólne zgrupowanie zawodników i sztabów szkoleniowych z kadr A i B, które odbywa się w ośrodku Kolna.

Reklama

- Zmiana trenera przyniosła za sobą pewną zmianę systemu, dlatego powstały dwa ośrodki bazowe i dwie grupy regionalne w tych miejscach. Np. w Austrii również są zawodnicy, którzy teoretycznie powołani zostali do kadry narodowej, a trenują na miejscu w ośrodkach bazowych. Podział został stworzony po to, aby bardziej zmotywować tych zawodników i żeby oni chcieli dostać się w zasadzie nawet nie do Kadry B, ale od razu do Kadry A - tłumaczy nową sytuację Adam Małysz.