PZN odkrył karty. Oto kadra Polaków na LGP w Wiśle. Są debiutanci
Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę skoczków na inaugurację Letniej Grand Prix. Zawody odbędą się w dniach 1-2 sierpnia w Wiśle Malice. Na skoczni im. Adama Małysza (HS-134) zobaczymy 10 naszych reprezentantów. To pierwsza batalia o stawkę po rozpoczęciu współpracy między trenerem Maciejem Matusiakiem a Stefanem Horngacherem w roli koordynatora systemu szkolenia.
Pierwsze nominacje w sezonie letnim rozdane. Trener Maciej Matusiak zdecydował, że szansę w zawodach LGP w Wiśle otrzymają: Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A), a także Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B).
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Wymienieni skoczkowie w komplecie obsadzili pierwszą dziesiątkę w niedawnym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku. Bezkonkurencyjni okazali się tam medaliści tegorocznych igrzysk. Wygrał Tomasiak, tuż za nim uplasował się Wąsek.
Na najniższym stopniu podium stanął Waszek. To jeden z dwóch debiutantów w kadrze na LGP. Drugim jest Łukaszczyk, który w Szczyrku był dziesiąty.
W sobotnie odsłonie zawodów zobaczymy wszystkich naszych reprezentantów. Kwalifikacje do konkursu nie są przewidziane. Dzień później do rywalizacji przystąpi sześciu skoczków.
Będzie to pierwsza poważna próba kadrowiczów po ponownym zatrudnieniu Stefana Horngachera w Polskim Związku Narciarskim. Austriak wrócił po siedmiu latach przerwy. Podpisał umowę do 2030 roku, obejmując funkcję koordynatora systemu szkolenia.
W Wiśle dojdzie również do konfrontacji pań. Również powalczą o punkty w cyklu dwudniowym. Na belce pojawią się Kamila Karpiel i Anna Twardosz.
Program zawodów:
piątek (31.07)
20:00 - odprawa techniczna
sobota (1.08)
8:30 - oficjalny trening kobiet
11:00 - pierwsza seria konkursowa kobiet
15:00 - oficjalny trening mężczyzn
17:30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn
niedziela (2.08)
10:00 - kwalifikacje kobiet
11:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet
13:15 - kwalifikacje mężczyzn
14:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn