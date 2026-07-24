PZN odkrył karty. Oto kadra Polaków na LGP w Wiśle. Są debiutanci

Pierwsze nominacje w sezonie letnim rozdane. Trener Maciej Matusiak zdecydował, że szansę w zawodach LGP w Wiśle otrzymają: Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A), a także Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B).

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Wymienieni skoczkowie w komplecie obsadzili pierwszą dziesiątkę w niedawnym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku. Bezkonkurencyjni okazali się tam medaliści tegorocznych igrzysk. Wygrał Tomasiak, tuż za nim uplasował się Wąsek.

Na najniższym stopniu podium stanął Waszek. To jeden z dwóch debiutantów w kadrze na LGP. Drugim jest Łukaszczyk, który w Szczyrku był dziesiąty.

W sobotnie odsłonie zawodów zobaczymy wszystkich naszych reprezentantów. Kwalifikacje do konkursu nie są przewidziane. Dzień później do rywalizacji przystąpi sześciu skoczków.

Będzie to pierwsza poważna próba kadrowiczów po ponownym zatrudnieniu Stefana Horngachera w Polskim Związku Narciarskim. Austriak wrócił po siedmiu latach przerwy. Podpisał umowę do 2030 roku, obejmując funkcję koordynatora systemu szkolenia.

W Wiśle dojdzie również do konfrontacji pań. Również powalczą o punkty w cyklu dwudniowym. Na belce pojawią się Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

Program zawodów:

piątek (31.07)

20:00 - odprawa techniczna

sobota (1.08)

8:30 - oficjalny trening kobiet

11:00 - pierwsza seria konkursowa kobiet

15:00 - oficjalny trening mężczyzn

17:30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

niedziela (2.08)

10:00 - kwalifikacje kobiet

11:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

13:15 - kwalifikacje mężczyzn

14:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

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