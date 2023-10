PZN już go nie chciał w skokach. Teraz jego zawodnik leje Polaków

Skoki narciarskie. Grzegorz Sobczyk odmienił Władimira Zografskiego

To z pewnością jest efekt pracy z trenerem Sobczykiem, którym samym udowodnił, że zna się na swojej robocie. Zresztą w latach, gdy trenerem kadry był Michal Doleżal , mówiło się, że w tym duecie pierwsze skrzypce gra właśnie zakopiańczyk. Sobczyk do pracy z Zografskim zaciągnął Andrzeja Zapotocznego , który w ostatnich latach był w polskiej kadrze specjalistą od kombinezonów. Z kolei fizjoterapeutą Zografskiego został Michał Obtułowicz .

Adam Małysz: Grzesiek zawsze się wybijał ponad pierwszego trenera

Grzesiek ma pojęcie o tym, co robi i zresztą udowadnia to. Poprzedni rok, kiedy zaczynał pracę z Zografskim, nie był dla niego prosty. Dla niego to była zupełnie nowa sytuacja. Wiele razy mówiłem mu, że powinien spróbować się w roli głównego szkoleniowca, bo i tak zawsze się wybijał ponad tego pierwszego trenera. I, jak widać, całkiem dobrze sobie radzi w tej roli

- Problemem jest tylko to, że Grzesiek ma jednego zawodnika. Jeśli coś się wydarzy, to wtedy jest pozamiatane. Rozmawiałem z nim kilka razy i Grzesiek próbuje ruszyć coś skoki w Bułgarii, ale to jest szalenie trudne zadanie. Na to trzeba wielu lat. Bułgarzy już jednak teraz zainwestowali w Zografskiego, bo stworzyli mu team i to procentuje. Wcześniej jeździł zazwyczaj z jednym trenerem - dodał.