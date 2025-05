PZN go zwolnił, a teraz został kontrolerem FIS. To pokłosie afery na mistrzostwach świata

Christian Kathol zastąpił trzy lata temu na stanowisku kontrolera sprzętu Fina Mikkę Jukkarę , który kompletnie nie radził sobie. Austriak miał być lekiem na całe zło, ale to właśnie za jego kadencji doszło do największego skandalu w skokach w ostatnich latach.

Christian Kathol nie będzie już kontrolerem FIS

Kathol miał przejść niedawno operację kolana i nie ma go w Portugalii. Austriak będzie jednak nadal w skokach do lipca.

Mathias Hafele zastąił Christiana Kathola

Kilkadziesiąt minut później dowidzieliśmy się, kto zastąpi Kathola. Wczasie Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem dało się słyszeć głosy, że może to być Austriak Mathias Hafele , który do końca tej zimy pracował w reprezentacji Polski. Był asystentem Thomasa Thurnbichlera . Pełnił funkcję trenera technicznego, zajmując się kwestiami sprzętowymi.

Hafele już raz startował na kontrolera sprzętu. Wówczas o to stanowisko zabiegał też Łukasz Kruczek. Teraz z Portugalii też płynęły takie głosy, że to właśnie Hafele może zastąpić Kathola. Nasze informacje w pełni się sprawdziły i to właśnie Austriak został ogłoszony tym, który będzie teraz kontrolerem FIS.