Piotr Żyła na prezencie będzie mógł pędzić 70 km/h

Piotr Żyła w prezencie dostał nie tylko warzywa, ale też hulajnogę elektryczną, którą będzie mógł pędzić nawet 70 km/h.

- Dzięki, dużo was przyszło na moje urodziny. Nie spodziewałem się, nie zapraszałem, ale jak już jesteście tutaj, to możecie zostać - żartował "Wewiór". - Bez kibiców to nie to samo, ale Zakopane to Zakopane, na koniec trąba - powiedział Piotr i niczym słoń wrzasnął do mikrofonu.

Kibice dzięki niemu mieli radość, bo mimo kryzysu polskich skoczków, chyba każdy, kto wyłożył za bilet 200-250 zł liczył na lepsze występy "Biało-Czerwonych".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Piotr Żyła: Dużo ludzi przyszło na moje urodziny. WIDEO INTERIA.TV

Żyła: Mogłem jeszcze dalej odlecieć

- Mój ostatni skok był lepszy. Jestem zadowolony, że udało się nim fajnie zakończyć, ale są rezerwy. Dało się jeszcze dalej odlecieć. Niestety na razie tak jest z moją formą - kręcił głową po locie na 131.5 m Żyła.

Michal Doleżal uważa, że nawet w tej formie Piotra stać była na skok na 140 m.

- W sobotę byłem zmęczony. Dziś inaczej podszedłem do tematu. Turniej Czterech Skoczni mnie wypompował. Ale już jest lepiej. Paprykę dostałem, ojej, ale po niej będę latał! - żartował jubilat.

Żyła nie chciał zdradzić czy woli trenować, czy startować w Pucharze Świata.

- Forma wraca, pomału. Nie decyduję o planie. Trenera o to pytajcie. Ja jestem od roboty. Miałem duże problemy na środowym treningu. Na dojeździe nie mogłem osiągnąć nawet "stówki" i tak z progu wylatywałem. Uważam, że i tak się dobrze pozbierałem. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej - pocieszał się.

Plany na imprezę urodzinową?

- Ciężko będzie z imprezy pod skocznią wrócić. Tyle ludzi przyszło. Jak mi się to uda, to wypiję piwo. Trzeba skakać swoje skoki, żeby radość wróciła, wówczas pokażę, na co mnie stać - odgraża się.

Gdy rozmawialiśmy z Piotrem konferansjer, wywołał jego nazwisko i zaprosił, żeby podszedł do mikrofonu i przemówił do kibiców.

- Co? Ja mam do nich iść? Wrobili mnie! Ale w końcu to moja impreza, więc idę! Na razie! - rzucił na koniec dziennikarzom.

Z Zakopanego Michał Białoński, Dariusz Wołowski, Interia

Zobacz też: