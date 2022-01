Po niemiecko-austriackich zmaganiach w skokach narciarskich Puchar Świata wraca do Polski. Nieco ponad miesiąc temu kibice pasjonowali się rywalizacją w Wiśle, a teraz czas na konkursy w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Jak zaprezentują się reprezentanci Polski?

Skoki: Zakopane. Aktualna sytuacja w Pucharze Świata

Sezon 2021/22 nie jest udany w wykonaniu polskich skoczków, którzy przyzwyczaili kibiców do dalekich odległości i miejsc na podium. W obecnej kampanii jedynie Kamil Stoch mógł cieszyć się z trzeciego miejsca w Klingentha. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata skoczek z Zębu plasuje się na szesnastej pozycji z dorobkiem 216 punktów. W ostatnim czasie miał jednak problem z kwalifikowaniem się do drugiej serii, przez co został wycofany przed zawodami w Bischofshofen, by skupić się na treningu w Polsce. Ostatecznie Stocha zabraknie w Zakopanem z powodu kontuzji.



W ostatnich konkursach najstabilniej spośród polskich skoczków w Pucharze Świata prezentuje się Piotr Żyła, który w "generalce" jest dwudziesty pierwszy i ma na koncie 174 "oczka". Popularny "Wiewiór" w miniony weekend w Bischofshofen po raz pierwszy w sezonie 2021/22 zameldował się w czołowej "10", zajmując siódme miejsce. W konkursie drużynowym nasza kadra była ostatecznie piąta, choć na półmetku miała realne szanse na podium. Zwyżkową formę zanotowali wówczas Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek, a dobrze rokujące skoki oddał Andrzej Stękała. Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 891 pkt jest Ryoyu Kobayashi. Triumfator Turnieju Czterech Skoczni wyprzedza Karla Geigera o 74 "oczka".

PŚ w skokach narciarskich 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi 891 2. Karl Geiger 817 3. Halvor Egner Granerud 693 4. Marius Lindvik 643 5. Markus Eisenbichler 472 6. Jan Hoerl 440 7. Anże Laniszek 421 8. Stefan Kraft 409 9. Robert Johansson 369 10. Killian Peier 356 Zobacz pełną tabelę

Skoki narciarskie: Zakopane. Wyniki konkursów. Sukcesy Adama Małysza i Kamila Stocha

Konkursy Pucharu Świata w Zakopanem po raz pierwszy odbyły się w latach 80. XX w. Pierwszymi triumfatorami zmagań byli Stanisław Bobak (Średnia Krokiew), natomiast Piotr Fijas triumfował na Wielkiej Krokwi. Od 2002 roku nieprzerwalnie rozgrywane są zawody PŚ w Zakopanem. To właśnie wtedy swój pierwszy triumf w Polsce zanotował Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" łącznie w Zakopanem stał na podium ośmiokrotnie, w tym cztery razy cieszył się z triumfu.



Rok 2011 łączy z Zakopanem osoby Adama Małysza i Kamila Stocha. Wówczas na Wielkiej Krokwi odbyły się aż trzy konkursy indywidualne, a po jednym zwycięstwie odnieśli wymienieni skoczkowie. Dla Stocha była to premierowa wygrana w Zakopanem, a łącznie zawodnik z Zębu na najwyższym stopniu podium stawał pięciokrotnie (po raz ostatni w 2020 r.). Od 2013 roku w Zakopanem rozgrywane są konkursy drużynowe, a jedyne zwycięstwo Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi Polacy zanotowali w 2018 r. w składzie: Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Zobacz też: Kiedy Kamil Stoch wróci na skocznię? Zdąży przed igrzyskami w Pekinie? Doktor Aleksander Winiarski dla Interii



Skoki narciarskie: Zakopane. Kadra Polski. Kto wystąpi?

Do piątkowych kwalifikacji Pucharu Świata w Zakopanem przystąpi dwunastu reprezentantów Polski. Względem ostatnich konkursów skład został zwiększony o sześciu skoczków w ramach tzw. "kwoty krajowej". W kadrze Polski na zawody w Zakopanem znaleźli się: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Tomasz Pilch, Klemens Murańka, Kacper Juroszek i Jan Habdas, który zastąpił w składzie Kamila Stocha.



Skoki narciarskie: Zakopane. Terminarz weekendu. Kiedy i o której godzinie konkursy?

Piątek, 14.01.2022

15.30 - Oficjalny trening

18.00 - Kwalifikacje

Sobota, 15.01.2022

15.00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs drużynowy

Niedziela, 16.01.2022

15.00 - Seria próbna

16.00 - Konkurs indywidualny

Skoki: Zakopane. Program transmisji. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Skoki narciarskie: Zakopane - plan transmisji, piątek 14.01:

Puchar Świata w Zakopanem - trening i kwalifikacje od 15.15 w tv na TVP Sport i online live stream na sport.tvp.pl

Puchar Świata w Zakopanem - kwalifikacje od 17.30 w tv na Eurosport 1

Puchar Świata w Zakopanem - kwalifikacje od 17.50 online live stream na player.pl

Puchar Świata w Zakopanem - kwalifikacje od 17.50 w tv na TVP 1

Skoki narciarskie: Zakopane - plan transmisji, sobota 15.01:

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs drużynowy od 14.45 w tv na TVP Sport i online live stream na sport.tvp.pl

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs drużynowy od 15.45 w tv na TVP 1

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs drużynowy od 15.50 w tv na Eurosport 1

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs drużynowy od 15.50 online live stream na player.pl

Skoki narciarskie: Zakopane - plan transmisji, niedziela 16.01:

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs indywidualny od 14.45 w tv na TVP Sport i online live stream na sport.tvp.pl

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs indywidualny od 15.30 w tv na Eurosport 1

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs indywidualny od 15.45 w tv na TVP 1

Puchar Świata w Zakopanem - konkurs indywidualny od 15.50 online live stream na player.pl

