Startując bez Kamila Stocha i Dawida Kubackiego i wobec permanentnego kryzysu , "Biało-Czerwoni" wypadli z grona faworytów nie tylko do zwycięstwa, ale też do podium drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem.

Skok Piotra Żyły dał nam dopiero szóste miejsce, za Rosją

Polacy skakali w czwartej kolejności na dziewięć drużyn. Przywódca naszej ekipy Piotr Żyła skakał jako pierwszy, by dobrze rozpocząć rywalizację.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Kot dla Interii o kulisach zmagań polskich skoczków. WIDEO INTERIA.TV

I popularny "Wewiór" nie zaczął dobrze, osiągnął tylko 124 m, przez co przegrywaliśmy nawet z Rosjanami - o 0.9 pkt, u których lepiej zapunktował Danił Sadriejew.

Po wietrznym piątku i odwołanych kwalifikacjach w sobotę wiatr miał odpuścić, ale nadal przeszkadzał skoczkom.

Reklama

Z powodu podmuchów o sile przekraczającej 2 m/s, ze zmiennym kierunkiem, z belki został zdjęty Niemiec Severin Freund. Niemiec w końcu pojechał przy bardzo niekorzystnym wietrze (-0.71 m/s) osiągnął tylko 121 m i bardzo słabe noty z powodu braku telemarku, przez co ekipa Stefana Horngachera traciła 10 pkt do Polski!



Z podmuchem w plecy (0.49 m/s) nie poradził sobie też reprezentant faworytów - Daniel Huber z Austrii. Jego skok dał Austriakom dopiero siódme miejsce. Po pierwszej grupie zawodników Polacy mieli piąte miejsce, ze stratą 18 pkt do prowadzących Japończyków, ale nasza strata do trzeciej Norwegii wynosiła tylko cztery pkt. Drugą lokatę mieli Słoweńcy (dobra próba Lovro Kosa), a czwartą - Rosjanie.

Stefan Hula wyprzedził Rosjan, zbliżył nas na 0.3 pkt do podium!

Stefan Hula odleciał na 125 m przy fatalnym wietrze (1.1 m/s w plecy), dzięki czemu o sześć punktów wyprzedziliśmy Rosjan, którzy w drugiej grupie mieli Ilję Mankowa.



W walce o zwycięstwo konkursu w roli lidera Słoweńcy, po pięknym skoku Petera Prevca na 133.5, zluzowali Japończyków (przeciętna próba Junshiro Kobayashiego). Trzecia była Norwegia, do której - po skoku Huli - traciliśmy tylko 0.3 pkt!



Odrabianie strat Austriaków rozpoczął Daniel Tschofening, który mimo niekorzystnych warunków wietrznych (-0.61 m/s). Austria awansowała z siódmej, na piątą pozycję, tracąc tylko 2 pkt do Polaków.





Jakub Wolny popełnił błąd po wyjściu z progu

Jakub Wolny nie spisał się tak dobrze jak jego starszy kolega. Osiągnął tylko 113 m. Gdy Kuba był jeszcze w powietrzu, oglądający jego próbę trener Jakub Kot machnął ręką.



- Po wyjściu z progu, zamiast wychylić się w kierunku nart, poszedł do tyłu, dlatego wiedziałem, że nie poleci daleko - powiedział Interii Jakub Kot.



Michaił Nazarow z Rosji uzyskał ledwie 109 m, ale skakał w gorszych warunkach, przez co jego ekipa zbliżyła się do nas na 1.2 pkt. Halvor Granerud poleciał ledwie na 116.5 m, przez co Norwegowie spadli z podium.



Czytaj także: Zaskakujące słowa w sprawie Adama Małysza. To mogło zmienić bieg historii

Niemieckie porządki na Wielkiej Krokwi zaczął wprowadzać Markus Eisenbichler, po którego locie na 126 m, w fatalnych warunkach (dodanych ponad 17 pkt) wprowadził ekipę na trzecie miejsce.

Polska spadła na piąte miejsce i do Niemców traciła już 15 pkt. Do prowadzących Słoweńców - ponad 54 pkt. Druga była Japonia. Austria spadła na siódme miejsce, bo Clemens Eigner uzyskał tyko 112.5 m



Paweł Wąsek odskoczył Klimowowi i Rosja traciła do nas 8.9 pkt

Zamykający I serię w naszej ekipie Paweł Wąsek miał ciężkie zadanie - zastąpić Kamila Stocha , który zawsze wieńczył dzieło. Paweł skoczył z otwartą buzią, by zwiększyć opór powietrza i doleciał nieźle, na 122.5 m, dzięki czemu zwiększyliśmy przewagę nad Rosją do 9 pkt, którą w ostatniej grupie reprezentował Jewgienij Klimow - skoczył 118.5 m.



Junshiro Kobayasi nie narzekał na wiatr w plecy, tylko odleciał na 132.5 m. Karl Geiger jeszcze w gorszych warunkach wietrznych (0.78 m/s) poleciał aż na 135.5 m i w geście radości zadał wiatrowi cios podbródkowy.



Po I serii Polska była szósta, ze stratą 59.5 pkt do liderującej Słowenii, za którą o 27.6 pkt byli Niemcy i o 32 pkt - Japonia.



Sporą niespodzianką było dopiero piąte miejsce Austrii i jej strata aż 55 pkt do Słowenii. Austriacy grali bardziej w naszej lidze niż tej, którą w sobotę w Zakopanem utworzyli Słoweńcy, czy po zepsuty skoku Freunda Niemcy i Japończycy.



Do II serii nie awansował Kazachstan, który walkę o ósmą pozycję, o ponad 30 pkt, przegrał z Czechami. Najwięcej punktów w I serii zdobył jednak nie fenomenalny Geiger, tylko Yukiya Sato, uzyskując 139.7 pkt za skok na 130.5 m.



Kolejność po I serii w drużynowym Pucharze Świata w Zakopanem:

1. Słowenia

2. Niemcy - 27.6 pkt straty

3. Japonia - 31.2 pkt straty

4. Norwegia - 35.5 pkt straty

5. Austria - 55.1 pkt straty

6. Polska - 59.5 pkt straty



Drugą serię Polacy otwierali skokami Żyły i Huli, a więc dwóch solidnych punktów drużyny w pierwszych próbach. Obaj spisali się słabiej niż w pierwszym podejściu - Żyła uzyskał 122 metry, a najstarszy w polskiej ekipie Hula tylko 119 m.



Najdłuższy skok konkursu oddał Peter Prevc, który "poleciał" na 140.5 metra i wylądował jeszcze "telemarkiem" (później odległość tę "wyrównał" także Clemens Aigner i Anże Laniszek). Dobrze spisywali się Rosjanie, z którymi Polacy cały czas rywalizowali o pozycje 5-6-7.



Jakub Wolny oddał najlepszy skok konkursu drużynowego spośród Polaków

Pozytywnie zaskoczył Jakub Wolny, w finałowej serii osiągając 132.5 metra, poprawiając się względem pierwszej próby o prawie 20 metrów. To był najwyżej punktowany skok z polskiej ekipy w całym konkursie!



Piotr Wąsek "zamykał" drużynowy konkurs w imieniu reprezentacji Polski. Spisał się lepiej niż w pierwszej serii, 130.5 metra w jego wykonaniu pozwoliło na dobre odprawić "atakujących" szóstą pozycję Rosjan. Konkurs wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Japonią.





Wyniki drużynowego konkursu PŚ w Zakopanem:

1. Słowenia 1101.7 punktów



2. Niemcy 1034.7 pkt



3. Japonia 1034.1



4. Austria 1011.3



5. Norwegia 1009.1



6. Polska 962.1



7. Rosja 949.7



8. Czechy 805.9



9 Kazachstan 352.3



Michał Białoński, Dariusz Wołowski, Interia