Stoch nie skacze na Wielkiej Krokwi z powodu urazu stawu skokowego. Przyszedł jednak w sobotę na skocznię, by podziękować kibicom za wsparcie. Przemówił do nich w przerwie między seriami.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ: Zakopane. Michal Doleżal: Jest plan w głowie do igrzysk. WIDEO INTERIA.TV

- Tę sytuację dostałem od Świętego Mikołaja. Że możecie kibicować, być z nami i że jest Was aż tyle. Żałuję, że nie mogę stać na wybiegu z nartami i w kombinezonie, ale chciałem się przywitać i podziękować za to, że jesteście tu z nami pomimo sytuacji epidemicznej i cen biletów. Jesteście naszymi skrzydłami. Mam nadzieję, że będę tu już niedługo skakał, a dzisiaj razem poniesiemy kadrę do jak najdłuższych skoków - powiedział Kamil Stoch.

Reklama

dw, MiBi, Zakopane