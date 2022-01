Piątkowe kwalifikacje do niedzielnych zmagań indywidualnych zostały odwołane z powodu porywistego wiatru. To po nich skład na konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem miał ogłosić Michal Doleżal. W związku ze zmianą programu weekendowych zmagań w Wielkiej Krokwi trener przedstawi kadrę tuż po oficjalnym treningu, który ruszy o 13.30 (o 16 początek konkursu drużynowego).



Skoki: Zakopane. Konkurs drużynowy bez filarów

Polacy do konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem przystąpią bez dwójki skoczków, którzy startowali we wszystkich siedmiu wygranych zawodach zespołowych naszej kadry w historii - Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Skoczek z Zębu który nie pojechał z kadrą do Bischofshofen wrócił do Polski i trenował na Wielkiej Krokwi. Trzykrotny złoty medalista olimpijski w środę doznał kontuzji, która wyłączyła go ze zmagań w Zakopanem. Na domiar złego w czwartek okazało się, że na COVID-19 zachorowali Kubacki i Paweł Wąsek. W piątek przed południem Polski Związek Narciarski poinformował, że Paweł Wąsek, który miał dzień wcześniej pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, ostatecznie został dopuszczony do rywalizacji w Zakopanem.

W tym sezonie przeprowadzono dwa konkursy zespołowe. W Wiśle triumfowali Austriacy przed Niemcami i Słoweńcami. Polska zajęła czwarte miejsce w składzie: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Przez moment Polacy prowadzili, po pierwszej serii plasowali się na drugiej pozycji, ale jeden słabszy skok Kubackiego w finałowej odsłonie konkursu sprawił, że Biało-Czerwonych zabrakło na podium. Drużynowo reprezentacje walczyły także przed tygodniem w Bischofshofen. Tam ponownie najlepsi okazali się Austriacy, wyprzedzając Japończyków i Norwegów. Polacy w zestawieniu: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki.

Skoki: Zakopane. Historia i wyniki konkursów drużynowych

Dotychczas w Zakopanem odbyło się dziewięć konkursów drużynowych Pucharu Świata. W inauguracyjnych zmaganiach w 2013 roku triumfowali Słoweńcy, którzy wyprzedzili Polaków w składzie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Krzysztof Miętus i Kamil Stoch. Biało-Czerwoni jedynego zwycięstwa doczekali się w Zakopanem w 2018 roku. Wtedy Polskę reprezentowali: Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Przed rokiem w Zakopanem cieszyli się Austriacy, którzy drużynowo premierowo stanęli na najwyższym stopniu zmagań na Wielkiej Krokwi. Łącznie cztery zwycięstwa w konkursach drużynowych w Zakopanem odnieśli Niemcy, dwa Słoweńcy, a po jednym Polacy, Austriacy i Norwegowie.



Skoki: Zakopane. Kiedy i o której konkursy?

Sobota, 15.01.2022

13.30 - Oficjalny trening

16.00 - Konkurs drużynowy

Niedziela, 16.01.2022

14.30 - Kwalifikacje

16.00 - Konkurs indywidualny

Skoki: Zakopane. Gdzie oglądać konkurs drużynowy w tv?

Transmisja konkursu drużynowego w ramach PŚ w Zakopanem w tv na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosport 1.

Skoki: Zakopane. Gdzie obejrzeć transmisję konkursu drużynowego online live stream?

Konkurs drużynowy w Zakopanem można oglądać online live stream na Polsat Box Go i sport.tvp.pl.

Skoki: Zakopane. Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu drużynowego

Tekstowa relacja "na żywo" - konkurs drużynowy w Zakopanem na sport.interia.pl.



