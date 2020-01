Prezes PZN-u Aploniusz Tajner zapowiada, że w sobotę "Biało-Czerwoni" włączą się do walki nie tylko o podium, ale i o zwycięstwo w konkursie drużynowym. Nierozstrzygnięte pozostaje jednak pytanie, kto uzupełni grono pewniaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła.

Kwestia tego, kto zostanie wybrany jako czwarte ogniwo do sobotniego konkursu drużynowego wciąż pozostaje otwarta. Szczególną zagadką jest forma Jakuba Wolnego, a za jego plecami czają się też Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Decyzja zostanie podjęta tuż po piątkowych kwalifikacjach na Wielkiej Krokwi.



Przed dzisiejszymi kwalifikacjami zwraca się szczególną uwagę na to, kto zostanie wybrany do składu na konkurs drużynowy, który na skoczni im. Stanisława Marusarza ma odbyć się w sobotę. Dużą niewiadomą jest forma Jakuba Wolnego, który odpuścił ostatnie konkursy PŚ i trenował w Polsce.

- Tym czwartym może być Maciek Kot, Kuba Wolny lub Olek Zniszczoł. Każdy z nich ma na to dość równe szanse. To będzie wynikało z przekroju trzech skoków - dwóch treningowych i jednego kwalifikacyjnego, które zostaną przez nich oddane w piątek - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner.

O zajęcie miejsca obok pewnych swego Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, walczyć będą jeszcze Andrzej Stękała, Stefan Hula oraz Adam Niżnik. Procentowy poziom szans każdego z nich jest jednak nieco niższy

Czy jest obawa przed tym, że czwarty skoczek w składzie nie dorówna poziomem do reszty kolegów z reprezentacji?

- Jestem przekonany, że ten czwarty zawodnik będzie równie silny, jak reszta składu. W dodatku trzeba dodać, że konkursy drużynowe rządzą się swoimi prawami. Czasami najlepszy w zespole może coś zepsuć, a najsłabsze ogniwo zaprezentuje się najlepiej. W przypadku techniki Macieja Kota, sprawa może odmienić się w każdej chwili, więc jest to sytuacja cały czas otwarta - dodał były trener Adama Małysza.

O tym, kto wystąpi w sobotę w "drużynówce" dowiemy się po kwalifikacjach, które na skoczni im. Stanisława Marusarza mają rozpocząć się w piątek o godzinie 18.00.

Aleksandra Bazułka, MiBi Zakopane

Program PŚ w Zakopanem:

24.01 (piątek)

16.00 - trening

18.00 - kwalifikacje



25.01 (sobota)

15.00 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy



26.01 (niedziela)

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny