Kamil Stoch wygrał konkurs indywidualny Pucharu Świata w Zakopanem. Po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki, a Stoch był trzeci. Po drugiej serii zamienili się miejscami.

Polskim skoczkom dokuczał niedosyt po niezbyt udanym w ich wykonaniu konkursie drużynowym. "Biało-Czerwoni" zajęli piąte miejsce, a zwyciężyli Niemcy prowadzeni przez Stefana Horngachera.

Dziś podopieczni Michala Doleżala poprawili humory sobie i kibicom podczas konkursu indywidualnego. Wygrał Kamil Stoch, a Dawid Kubacki był trzeci.

Przebieg konkursu:

I seria:



Konkurs rozpoczął się z 16. belki. Dobrze otworzył zawody Aleksander Zniszczoł. Polak skoczył 121,5 m. Został jednak szybko wyprzedzony przez Vojtecha Sztursę. Czech skoczył pół metra mniej, ale dostał większą bonifikatę za wiatr i o 3,5 pkt wygrał z Polakiem.



Jarkko Maatta też skoczył 121 m. Po swoim skoku znalazł się na drugim miejscu, ex aequo ze Zniszczołem. Obaj mają notę 108,2 pkt.

Gregor Deschwanden również wylądował w tym samym miejscu co Polak, ale wyszedł na prowadzenie. Wygrał ze Sztursą o 0,1 pkt.



Bardzo dobrze spisał się Vladimir Zografski. Bułgar jako pierwszy przekroczył punkt konstrukcyjny. Skoczył 126 m i z notą 120 pkt znalazł się na pierwszej pozycji.



Słaby skok Macieja Kota. 116 m oznacza, że nie będzie go w drugiej serii.

Richard Freitag też nie potrafi się odbudować. Błąd na progu pozwolił mu na osiągnięcie tylko 108,5 m.



Kryzys dotknął także Simona Ammana. Szwajcar skoczył 114,5 m.

Od Zografskiego lepszy okazał się dopiero Markus Eisenbichler, który skoczył 125 m. Niemiec miał o 0,3 pkt więcej od Bułgara.



Eisenbichlera o 5,4 pkt wyprzedził jego rodak Pius Paschke, który skoczył 126,5 m.



Gregor Schlierenzauer jest kolejnym skoczkiem, który szuka dawnej formy. Skoczył 121,5 m, co nie dało mu awansu do drugiej serii.

W świetnej dyspozycji znajduje się za to Constantin Schmid. Niemiec skoczył 133 m i objął prowadzenie z notą 132 pkt.



Piotr Żyła zrobił to, co do niego należało. Skoczył 134 m i wyprzedził Schmida o 6,6 pkt.

Stephan Leyhe też jest jednak w świetnej formie. Wylądował na 139 m i z notą 144 pkt objął prowadzenie.



Sobotni rekordzista "Wielkiej Krokwi" Yukiya Sato tym razem nie spisał się tak dobrze. Skoczył 127 m.

Dobry skok Petera Prevca. Słoweniec uzyskał 135 m, ale znalazł się za Żyłą. 136 m skoczył z kolei Philipp Aschenwald. On również przegrał z Leyhe i Żyłą.



Polaka wyprzedził natomiast Daniel Andre Tande, który skoczył 134,5 m.

Świetnie spisał się Kamil Stoch. Po skoku na 137,5 m wskoczył na drugie miejsce. O 0,6 pkt przegrał z Leyhe.



Dawid Kubacki poniesiony dopingiem zakopiańskiej publiczności osiągnął 140 m i został nowym liderem. O 4,2 pkt wyprzedził Leyhe.

Kończący pierwszą serię Karl Geiger skoczył 134 m i zajął 10. miejsce.



Po pierwszej serii prowadził więc Kubacki, przed Leyhe i Stochem. Siódmy był Piotr Żyła.



Pozostali Polacy nie weszli do drugiej serii. Zniszczoł miał najmniejszą rekompensatę za wiatr z całej stawki i zajął 35. pozycję. Z kolei Maciej Kot znalazł się na 44. miejscu.



II seria:



Druga seria rozpoczęła się z 16. belki, tak jak pierwsza. Rozpoczął Anttii Aalto, który skoczył 127 m. Wyprzedził go Keiichi Sato, który osiągnął 133 m.



Tyle samo skoczył Michael Hayboeck i wyszedł na pierwsze miejsce. Dwa metry mniej skoczył Roman Koudelka, ale to wystarczyło, aby objął prowadzenie.



Rekordzista skoczni, Yukiya Sato w drugiej serii skoczył dokładnie tak, jak w pierwszej 127 m.



Bardzo dobry skok Markusa Eisenbichlera. 136 m i pewne prowadzenie. Wyprzedził go rodak Constantin Schmid, po skoku na 133,5 m. Niedługo nacieszył się jednak prowadzeniem, bo Marius Lindvik uzyskał 137,5 m i wskoczył na pozycję lidera.



Pierwszą dziesiątkę otworzył Karl Geiger. Skoczył 136 m i wyprzedził Lindvika.



Piotr Żyła znalazł się za plecami ich obu. Skoczył gorzej niż w pierwszej serii, 131 m.



Bardzo dobry występ Stefana Krafra. 138 m dało mu prowadzenie przed trzema ostatnimi skokami.



Kamil Stoch skoczył jeszcze lepiej. Skoczył 140 m i o 5,1 pkt wyprzedził Krafra, dzięki czemu zapewnił sobie miejsce na podium!



Stephan Leyhe zepsuł skok. 134 m i dopiero trzecia pozycja.



Presji nie wytrzymał też Dawid Kubacki. Skoczył 133 m, ale znalazł się na podium. Zajął trzecie miejsce. Piotr Żyła znalazł się na ósmej pozycji.



Piękny konkurs dla Polaków! Zwyciężył Kamil Stoch. To jego druga wygrana w tym sezonie. Wcześniej był najlepszy w Engelbergu. Za jego plecami znalazł się Stefan Kraft.



Zdjęcie Kamil Stoch i Dawid Kubacki na podium po konkursie indywidualnym w Zakopanem / PAP/Grzegorz Momot / PAP