Zwycięstwo Kamila Stocha w Zakopanem jest dla niego wyjątkowe. Polski sportowiec został pierwszym zawodnikiem w historii skoków narciarskich, który wygrywał przynajmniej jeden konkurs Pucharu Świata przez kolejne 10 lat!

O dwóch wcześniejszych występach w Zakopanem Stoch chciałby zapomnieć, bowiem w obu odpadał z rywalizacji już po pierwszej serii. W niedzielę przełamał jednak złą passę i zwyciężył przed zakopiańską publicznością. Na najniższym stopniu podium znalazł się Dawid Kubacki, dla którego był to już dziewiąty z rzędu konkurs z miejscem w czołowej trójce.

Zwycięstwo to pozwoliło Stochowi raz jeszcze zapisać się w historii skoków narciarskich. Począwszy od 2011 roku Orzeł z Zębu w każdym roku kalendarzowym odniósł przynajmniej jedno zwycięstwo w Pucharze Świata, co czyni go jedynym skoczkiem w historii, który może pochwalić się tak długą serią zwycięstw.

Zwycięska passa Stocha rozpoczęła się zresztą także w Zakopanem, gdzie 23 stycznia 2011 roku po raz pierwszy triumfował w zawodach PŚ. W tym samym roku dołożył jeszcze dwa zwycięstwa - w Klingenthal oraz Planicy.

W Zakopanem 32-letni skoczek zwyciężał także w 2012, 2015, 2017 oraz 2020 roku. Dwukrotnie triumfował także na skoczni w Wiśle (oba zwycięstwa odniósł w 2017 roku).

Liczba zwycięstw Kamila Stocha w Pucharze Świata:

2011 r - 3 zwycięstwa,

2012 - 2,

2013 - 4,

2014 - 4,

2015 - 2,

2016 - 1,

2017 - 7,

2018 - 8,

2019 - 3,

2020 - 1.



Zdjęcie Kamil Stoch po zwycięstwie w PŚ w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

WG