Puchar Świata w Zakopanem. Kamil Stoch: Dziś mogłem przenosić góry!

Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi pokonał drugiego Stefana Krafta oraz stojącego na najniższym stopniu podium Dawida Kubackiego. - Zacząłem bardziej doceniać siebie i to, w jakim miejscu się znajduję – triumfował skoczek z Zębu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po zwycięstwie w PŚ w Zakopanem. Wideo INTERIA.TV

Interia: Cały weekend w Zakopanem miałeś udany, po żadnym ze skoków nie mogłeś powiedzieć, że był zepsuty. Jesteś w stanie utrzymać tę formę? Prezes Tajner twierdzi, że skakałeś cały czas, tylko w pierwszej części sezonu skrajnie nie sprzyjały ci warunki. Może teraz, przy sprzyjających, albo chociaż sprawiedliwych warunkach będziesz bardziej regularnie, a nie tylko incydentalnie wygrywał?

Reklama

Kamil Stoch, zwycięzca niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem: - Z prezesem nie mogę się nie zgodzić. Skoro tak powiedział, niech tak będzie! Oby! Mam nadzieję, że druga część sezonu będzie bardzo dobra. Przed nami bardzo dużo zawodów, różnych, na różnych obiektach. Jeszcze sporo może się zdarzyć.

Muszę powiedzieć, że to był jeden z najtrudniejszych konkursów, w jakich miałem okazję brać udział też z emocjonalnego punktu widzenia. Wszystko dla mnie potoczyło się super, bo oddawałem tutaj najlepsze możliwe skoki, a oprócz tego mogłem czerpać mnóstwo energii z atmosfery, która unosiła się nad stadionem



Wierzyłeś, że uda ci się pokonać będącego w życiowej formie Dawida?



- Odkąd przestałem wierzyć i myśleć o pokonaniu Dawida Kubackiego, w końcu się to udało (śmiech). Ja to wciąż podtrzymuję i to nie jest słodzenie, ale moim zdaniem Kubacki jest w tym momencie najlepiej, najrówniej na świecie skaczącym zawodnikiem. Tym bardziej cenne to zwycięstwo i wielka jest moja radość.

Wydaje mi się, że w końcu zmieniłem swoje nastawienie w szczególności przy pomocy najbliższych mi osób, a szczególnie mojej żony. Zacząłem bardziej doceniać siebie i to, w jakim miejscu się znajduję.





Czy przed zawodami skoczek czuje, że jest w dobrej formie, to jego dzień i może wygrać?

- Czasami tak jest, że można odczuć stan psychofizyczny, w którym człowiek jest w stanie przenieść nawet góry. Bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy trudno to wykorzystać, łatwo się potknąć. Czułem się dobrze dziś, ale też miałem na uwadze to, jak muszą się pilnować i być skoncentrowany.



Pół żartem można stwierdzić, że skradłeś show swojej żonie Ewie-Bilan Stoch, bo dzisiejszym zwycięstwem przyćmiłeś jej sukces z wernisażem.



- Nie wiem, czy sukces to odpowiednie słowo w tej artystycznej tematyce, bo tam bardziej chodzi o wyrażenie siebie. Według mnie, moja żona wyraziła siebie w najlepszy możliwy sposób i nie da się tego przyćmić. Wernisaż w pewnym sensie odciął mnie od tego, co dzieje się na co dzień. Przyznam jednak, że też byłem nim trochę podekscytowany i zestresowany. Każdy mąż życzy swojej żonie jak najlepiej.



Zdjęcie Kamil Stoch po zwycięstwie w PŚ w Zakopanem / Grzegorz Momot /PAP