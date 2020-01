Dziewięć zespołów, w tym reprezentacja Polski, stanie na starcie sobotniego (16.15) konkursu drużynowego w Zakopanem. "Biało-Czerwoni", choć nie brakuje im kłopotów, marzą o powtórce sprzed dwóch lat i wygranej pod Tatrami. Ale konkurencja jest niezwykle silna. Wyniki piątkowych kwalifikacji, przełożone na konkurs, nie dałyby "Orłom" miejsca na podium.

Polskie święto skoków rozpoczęło się w piątek od kwalifikacyjnego triumfu, będącego w znakomitej formie, Dawida Kubackiego. To właśnie Kubacki, a także Kamil Stoch, Maciej Kot i Stefan Hula świętowali dwa lata temu drużynowe zwycięstwo na Wielkiej Krokwi - jedyne, jakie odniosła tu polska ekipa.

Dziś z tamtej czwórki Stefana Horngachera zostało tylko dwóch skoczków. Michal Doleżal do składu na sobotę wystawił Kubackiego, Stocha i Piotra Żyłę, co nie podlegało dyskusji, a ostatnie wolne miejsce powierzył Jakubowi Wolnemu, co wzbudziło sporo kontrowersji. Chodzi przede wszystkim o fakt, że Wolny w piątek nie zdołał wywalczyć kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. Awansowali za to Kot i Aleksander Zniszczoł, lecz Doleżal nie zaufał żadnemu z nich przed konkursem drużynowym.

Decyzja była niezwykle trudna, więc postanowiliśmy nie zmieniać zwycięskiego składu z Klingenthal - tak brzmi oficjalne stanowisko Doleżala, który w obecnym sezonie już miał okazję cieszyć się z triumfu polskiej drużyny. Wolny od tamtej pory co prawda kompletnie się pogubił, ale nic lepszego nie można powiedzieć o formie Kota czy Huli. Czeski szkoleniowiec w kontekście "drużynówki" bardziej ufa Wolnemu i ma do tego prawo.

Zresztą prowadzący do niedawna Polaków Stefan Horngacher, wystawiając skład Niemców na sobotni konkurs, również nie kierował się wynikami kwalifikacji. W drużynie niemieckiej będzie skakał dziś młody Constantin Schmid, choć w piątkowych kwalifikacjach wyżej uplasowali się: Pius Paschke i Richard Freitag.

Zliczając piątkowe skoki kwalifikacyjne zawodników, którzy wystąpią dziś w konkursie drużynowym, "Biało-Czerwoni" musieliby zadowolić się czwartym miejscem. Kubacki, Stoch, Żyła i Wolny zebrali łącznie 541,8 pkt. O 13,1 punktów więcej "wyskakali" Niemcy i Słoweńcy, a klasą dla siebie byli Austriacy, którzy zdobyli łącznie 578,7 pkt.

Warto jednak zastrzec, że skoki kwalifikacyjne nie zawsze są odzwierciedleniem formy zawodników, a niektórzy skoczkowie traktują je niemal treningowo. O 1,1 pkt za "Biało-Czerwonymi" znaleźli się Japończycy, a dopiero na szóstym miejscu, z dużą stratą, byli Norwegowie.

Przed rokiem na Wielkiej Krokwi triumfowali Niemcy przed Austrią i Polską, a dwa lata temu reprezentanci Polski stanęli na najwyższym stopniu podium, wyprzedzając Niemców i Norwegów.

Konkursy drużynowe PŚ w Zakopanem rozgrywane są od 2013 roku. Nasi skoczkowie pięć razy kończyli tu rywalizację na podium, raz wygrywając, a dwukrotnie zajmując drugie oraz trzecie miejsce. Po raz ostatni nie stali tu na podium w 2015 roku.

"Biało-Czerwoni" będą dziś skakać w kolejności: Żyła, Wolny, Stoch, Kubacki. Rywalami "Orłów" będą: Rosjanie, Czesi, Szwajcarzy, Słoweńcy, Japończycy, Niemcy, Norwegowie i Austriacy.

Program PŚ w Zakopanem:

25.01 (sobota)

15.00 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy



26.01 (niedziela)

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny