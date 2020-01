Adam Małysz i Walter Hofer będą mieli swe gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie - ujawnił nam jej współtwórca i członek kapituły Jerzy Zakrzewski. Uroczyste otwarcie gwiazd nastąpi 27 czerwca.

- Walter Hofer odsłoni swoją gwiazdę w uznaniu zasług za wieloletnie promowanie zakopiańskiego Pucharu Świata na arenie międzynarodowej - podkreśla Zakrzewski.

W 2005 roku swoją gwiazdę we Władysławowie otrzymał Adam Małysz, ale aż do teraz nie miał okazji, by przyjechać i ją odsłonić.

"Orzeł z Wisły" pojawi się w nad Bałtykiem razem z Hoferem 27 czerwca.

Kapituła Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie, na wniosek jej przewodniczącego Jerzego Szczepankowskiego, przyznała już gwiazdy dla Małysza i Hofera.

Do tej pory swoje gwiazdy otrzymali inni przedstawiciele sportów zimowych: Stanisław Marusarz, Bronisław Czech, Wojciech Fortuna, Józef Łuszczek i Apoloniusz Tajner.

Zakrzewski zdradził nam sposób, w jaki udało mu się nakłonić do przyjazdu do Władysławowa wielce zajętego nawet w czerwcu dyrektora polskich skoczków i kombinacji norweskiej - Małysza. Podarował mu oryginalne narty skokowe Stanisława Marusarza, na jakich reprezentował Polskę w Oslo. Narty te są numerowane.

Michał Białoński, Waldemar Stelmach, Zakopane