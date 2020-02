Najstarszy w stawce skoczek narciarski Noriaki Kasai notuje najgorszy od 29 lat sezon w swojej karierze. Japończyk w tym sezonie nie zdobył jeszcze żadnego punktu w Pucharze Świata, nie znalazł się też w składzie na kolejne zawody. Nie ma go też na liście startowej drugoligowego Pucharu Kontynentalnego. Czy to początek końca ery legendy skoków narciarskich?

Noriaki Kasai stał się ikoną skoków narciarskich jako najstarszy zawodnik w stawce, który raz lepiej, raz gorzej, ale mimo wszystko w każdym sezonie przez kilkadziesiąt lat potrafił zebrać konkretną ilość pucharowych punktów. Era japońskiego weterana tej widowiskowej dyscypliny to okres, w którym przeminęły kariery wielkich nazwisk. On wciąż pozostawał w grze, niezależnie od słabszych momentów swojej sportowej drogi.

Kasai zadebiutował w PŚ w 1988 roku. Rok później zdobył swoje pierwsze punkty kilka razy, meldując się nawet w czołowej dziesiątce. Sezon 1990/1991 był ostatnim, w którym Japończyk zakończył zimę z zerem na liczniku. Z tak słabą formą borykał się dopiero 29 lat później. To właśnie w tym sezonie weteran skoczni ani razu nie przedarł się jeszcze do drugiej serii. Wkrótce minie połowa lutego, a na koncie reprezentanta Japonii wciąż zero punktów.

Skoczek nie został powołany do składu na prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej nie zakwalifikował się do zawodów w Wiśle, Kuusamo, do jednego z konkursów w Niżnym Tagile i w Sapporo. Jego najlepszym rezultatem w trwającym ciągle sezonie jest 33. miejsce w Klingenthal.

Wiele wskazuje na to, że bilans tej zimy faktycznie dla skoczka może być przełomowy w negatywnym tego słowa znaczeniu. 47-latek nie wystąpi w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf oraz w Rasnovie. Nie znalazł się tez w składzie na drugoligową rywalizację, w której w ostatnim czasie brał udział.

Jeśli trzykrotny medalista olimpijski nadal będzie pomijany przy projektowaniu składów na zawody w PŚ i PK, faktycznie może być to pierwszy raz od 29 lat, w którym zakończy sezon bez żadnego punktu.

Wiecznie młody sportowiec wiele razy był pytany o to, kiedy zamierza żegnać się z dyscypliną. Oby ten zakręt w jego karierze nie był początkiem końca żywej historii skoków narciarskich.



