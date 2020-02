Kamil Stoch, mimo upływu lat, wciąż jest jednym z najlepszych skoczków świata. Mimo to co jakiś czas pojawiają się nieśmiałe pytania, co dalej. Jak to, które zadał naszemu mistrzowi jeden z kibiców.

W maju Stoch będzie obchodził 33. urodziny. W skokach narciarskich osiągnął niemal wszystko, ale póki co nie mówi "dość". Na szczęście! Bo wciąż możemy zachwycać się jego dalekimi lotami i emocjonować wielkimi sukcesami.

Nasz znakomity skoczek podczas transmisji na Instagramie postanowił odpowiedzieć na pytania internautów. Jedno z pytań dotyczyło ewentualnego zakończenia kariery przez Stocha.



Trzykrotny mistrz olimpijski nie odpowiedział wprost. - Na razie chcę skakać, dokończyć sezon, później trochę odpocząć i zobaczymy, co dalej - mówił nieco tajemniczo skoczek.

A co będzie robił, gdy już postanowi odłożyć narty na bok? Stoch podkreślił, że ma wiele opcji. - Choćby wspieranie młodych talentów w skokach narciarskich, szkolenie ich w naszym klubie Eve-nement Zakopane - mówił Kamil.



Stoch nie ukrywa, że wiedzie szczęśliwe życie, zarówno jeśli chodzi o karierę sportową, ale także o sprawy prywatne.

- Mam wspaniałe życie, wspaniałą rodzinę i wspaniałych ludzi wokół siebie, a przede wszystkim mam pracę, która jest jednocześnie moją pasją - powiedział.

Orzeł z Zębu od lat utrzymuje się na światowym topie. Był trzy razy mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę. A to tylko niektóre z jego osiągnięć.

Polak został jedynym skoczkiem w historii, który przez 10 lat z rzędu wygrywał co najmniej jeden konkurs w roku.



