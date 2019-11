Puchar Świata w skokach. Naśnieżanie skoczni w Wiśle do 16 listopada

Naśnieżanie obiektu w Wiśle-Malince przed inauguracyjnymi zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich ma zostać zakończone 16 lub 17 listopada - poinformował w piątek dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz.

Inauguracyjne zawody PŚ odbędą się tam pod koniec miesiąca. Na piątek 22 listopada zaplanowane są kwalifikacje do niedzielnego (24.11) konkursu indywidualnego, zaś w sobotę (23.11.) kibice mają obejrzeć rywalizację drużynową.

- Informuję, że mamy 1600 metrów sześciennych śniegu. Planuję zakończyć produkcję 16 lub 17 obecnego miesiąca - powiedział Wąsowicz.

Już wcześniej powiedział on, że minimalna ilość to 1800 metrów sześciennych. Jednak chce mieć do dyspozycji około dwóch tysięcy, aby na pewno pokryć odpowiednie części skoczni 30-centymetrową warstwą ubitego białego puchu (takie są przepisy FIS).

Przez ostatnie dni pogoda nie sprzyjała organizatorom imprezy. Panowały stosunkowo wysokie - jak na listopad - temperatury, padał deszcz.

- Już wcześniej sprowadziłem z Finlandii specjalne plandeki. W odpowiednim momencie rozciągnęliśmy je i przykryliśmy śnieg już wyprodukowany. Deszcz i halny nie wyrządziły nam takich szkód, jakie mogliśmy się spodziewać - dodał Wąsowicz.

Poinformował, że będzie chciał udostępnić obiekt skoczkom 20 listopada. Nie wiadomo, czy w tym dniu trening przeprowadzą tam Polacy. Ma jednak sygnały, że zawodnicy z innych państw chcą ćwiczyć w Wiśle-Malince jeszcze przed oficjalnymi treningami.

Zdjęcie Skocznia w Wiśle / AFP

Program Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle-Malince:

Piątek, 22 listopada

18.00 - kwalifikacje

Sobota, 23 listopada

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 24 listopada

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Rafał Czerkawski