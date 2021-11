Dziś o godzinie 17.10 siedmiu polskich skoczków stanie do kwalifikacji do sobotnich zawodów w Pucharze Świata na Rukatunturi. Klemensa Murańkę, który miał pozytywny test na Covid-19, zastąpi Aleksander Zniszczoł. Inauguracja sezonu w rosyjskim Niżnym Tagile nie wypadła dobrze dla skoczków Michala Doleżala. Zdobyli w sumie zaledwie 85 pkt, z czego 45 - Kamil Stoch za piąte miejsce w sobotę. W niedzielę lider drużyny przepadł po pierwszej serii. Najlepiej wypadł w piątkowych kwalifikacjach, które wygrał.

Puchar Świata w Ruce. Geiger, Granerud i Kobayashi w wielkiej formie

Niżny Tagił pozostaje więc miejscem, w którym w Pucharze Świata nie triumfował żaden Polak. Drugim jest Ruka, gdzie w sobotę i niedzielę zostaną rozegrane dwa kolejne konkursy. W odróżnieniu od Polaków ich rywale weszli w sezon mocno. Niemiec Karl Geiger ma już 180 pkt, Norweg Halvor Egner Granerud 160, a Ryoyu Kobayashi 80. Japończyk słabo wypadł w niedzielnych zawodach w Rosji, ale formę ma wysoką.

Reklama

Ostatnie konkursy na Rukatunturi były dla Polaków dobre. W listopadzie 2020 roku Żyła był drugi, a Kubacki trzeci. Następnego dnia Kubacki jeszcze raz wspiął się na podium. Rok wcześniej wiatr torpedował zawody, odwołano jeden z fińskich konkursów, za to w 2018 roku Stoch dwa razy stawał na podium w Ruce. Na drugim miejscu w sobotę i na trzecim w niedzielę. W sobotę towarzyszył mu Żyła na trzeciej pozycji.

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

Interia Sport - Gramy Dalej prosto z gali rozdania Złotej Piłki - SPRAWDŹ!

Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Puchar Świata w Ruce. Małysz wciąż najlepszy z Polaków na Rukatunturi

Najwięcej miejsc na podium na Rukatunturi wywalczył dla Polski Adam Małysz. Był trzykrotnie drugi w latach 2002 i 2003 roku.

Rekord Rukatunturi to 147,5 metra. Austriak Stefan Kraft ustanowił go w 2017 roku, rok później wyrównał go Ryoyu Kobayashi, a potem jeszcze Karl Geiger i Austriak Johannes Lamparter. W 2002 roku przez chwilę rekordzistą był Małysz (144 m).

Program Pucharu Świata w Ruce

Piątek 26.11.2021

17.10 kwalifikacje (transmisja w Eurosporcie 1 i Player)

Sobota 27.11.2021

16.30 - Pierwsza seria konkursowa (Transmisja TVN, Eurosport 1, Player)

Niedziela 28.11.2021

14.30 kwalifikacje (Player)

16.15 - Pierwsza seria konkursowa (TVN, Eurosport 1, Player)