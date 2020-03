Obecny rekord świata w długości skoku należy do Stefana Krafta. W 2017 roku na skoczni w Vikersund Austriak pofrunął aż 253,5 m. Kiedyś jednak próg 200 m był nieosiągalny dla zawodników toczących zmagania na skoczniach. Jako pierwszy tę magiczną granicę pokonał Toni Nieminen. Zrobił to dokładnie 26 lat temu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Kamil Stoch wygrał w Lillehammer. Wideo © 2020 Associated Press

Fin zapisał się złotymi zgłoskami w historii skoków narciarskich 17 marca 1994 roku. Wtedy na legendarnej Velikance w Planicy pofrunął 203 m, puentując swoją próbę udanym lądowaniem.

Reklama

Potem mógł wznieść do góry ręce w geście triumfu. Dokonał bowiem czegoś, co do tej pory pozostawało w sferze marzeń. W tym samym roku 202 m skoczył także Andreas Goldberger, lecz podparł swój skok, w co sam nie mógł uwierzyć, łapiąc się za głowę.

W osiągnięciu tak świetnych wyników pomógł obu zawodnikom styl V, który zaczął obowiązywać od sezonu 1992/93.

Nieminen oddał swój historyczny skok mając niespełna 19 lat. Mimo to, można pokusić się o stwierdzenie, że był to już schyłek jego wielkiej kariery.

Reprezentant Finlandii debiutował w Pucharze Świata w sezonie 1990/91. Na jego finiszu nie został jednak nawet sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej. Wystąpił tylko w jednych zawodach w Lahti, swojej rodzinnej miejscowości i zakończył zmagania na 48. miejscu, wobec czego nie zdobył choćby jednego punktu.

16-letni wówczas zawodnik był objawieniem kolejnego sezonu, który zainaugurował zwycięstwem w konkursie w Thunder Bay. Później jeszcze siedmiokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata, co dało mu Kryształową Kulę, a także triumfował w Turnieju Czterech Skoczni.

W 1992 roku został najmłodszym zimowym mistrzem olimpijskim. Gdy zwyciężał na dużej skoczni, miał zaledwie 16 lat osiem miesięcy i 16 dni. Z Francji przywiózł łącznie trzy krążki. Złoto wywalczył także w konkursie drużynowym, a na skoczni normalnej był trzeci.

W kolejnych latach nie był jednak w stanie nawiązać do swojej wielkiej formy, a po zakończeniu kariery miał problemy w życiu prywatnym.

W 2017 roku świat obiegła informacja, że ze względu na problemy finansowe, Nieminen wystawił na aukcje swoje trzy medale olimpijskie. Jego genialne skoki nie poszły jednak w niepamięć, a z pomocą przyszedł mu anonimowy darczyńca, który ofiarował mu pieniądze, dzięki czemu Fin mógł zachować swoje bezcenne medale.

TB

Zdjęcie Toni Nieminen / Michel Porro / AFP

Na następnej stronie klasyfikacje generalne Raw Air, Pucharu Świata, Pucharu Narodów i PŚ w lotach.