Puchar Świata w skokach. Miejsca noclegowe w Wiśle zajęte

​Wszystkie 12 tys. miejsc noclegowych w Wiśle ma być zajęte podczas inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich - poinformował burmistrz Tomasz Bujok.

W piątek na obiekcie im. Adam Małysza odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a w sobotę kibice obejrzą rywalizację drużynową.

- Otrzymujemy sygnały od naszych przedsiębiorców, że dysponują końcówkami miejsc. Oczywiście nie wszyscy zmieszczą się na skoczni. Część zapewne będzie chciała oglądać zawody w Strefie Kibica, zaś niektórzy przyjadą do nas ze względu na dobrą pogodę, aby pochodzić po górach - powiedział Bujok na wtorkowej konferencji prasowej.

Władze Wisły postanowiły poszerzyć ofertę dla kibiców. Strefa Kibica zostanie przeniesiona do amfiteatru i będzie działać w piątek od godz. 15. Ok. godz. 19.30 zaplanowana jest tam ceremonia wręczenia numerów startowych w konkursie indywidualnym (10 najlepszych), a potem "Rozgrzewka z DJ Adamem C". W sobotę po transmisji z rywalizacji drużynowej odbędzie się "Jump in Afterparty".

Na Rynku ma działać "Jarmark Kibica" z punktem informacyjnym dla fanów skoków narciarskich i z busem, w którym będzie można oddać krew (w sobotę od godz. 10). Z kolei na małych skoczniach w centrum miasta w sobotę w godz. 9-13 zostanie przeprowadzony młodzieżowy konkurs skoków "Mini Puchar Świata".

W sobotę i niedzielę kibice będą mogli skorzystać ze specjalnej komunikacji autobusowej, aby dotrzeć z centrum miasta w rejon Wisły-Malinki i z powrotem. Odjazdy dodatkowych autobusów na zawody mają się odbywać co 15 minut (z możliwością częstszych odjazdów stosownie do potrzeb).

Od środy od godz. 12 ma zostać zlikwidowany ruch wahadłowy na odcinku drogi wojewódzkiej nr 941 z Ustronia do centrum Wisły.

Według informacji przekazanej PAP, PKP Intercity oraz Koleje Śląskie nie planują uruchamiać specjalnych połączeń w związku z zawodami.

- W ubiegłych latach takie kursy nie cieszyły się bowiem zbyt dużym zainteresowaniem, a każde uruchomienie dodatkowych pociągów wiąże się z dosyć istotnymi kosztami. Na pewno jednak będziemy się starać w miarę możliwości wysłać w tych dniach nasze najbardziej pojemne składy w godzinach, które wydają się najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych kibiców - poinformowała rzeczniczka prasowa Kolei Śląskich Magdalena Iwańska.

Program Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle-Malince:

piątek

18.00 - kwalifikacje

sobota

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Rafał Czerkawski