Stefan Kraft nie miał łatwych przygotowań do sezonu 2020/21. Austriacki skoczek narciarski walczył z bólem pleców, ale jego ambicje znowu sięgają wysoko. Dwukrotny mistrz świata chce zdobyć swoją trzecią Kryształową Kulę. Początek rywalizacji w sobotę w Wiśle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner zdradza plany wobec syna: Leopold skoczkiem raczej nie będzie. Wideo TV Interia

"Oczywiście pierwsza zawody są zawsze dużą niewiadomą. Tym bardziej, gdy przygotowania do nich nie przebiegały tak jak człowiek sobie tego życzył. Cel się jednak nie zmienił. Nadal chcę być jednym z najlepszych skoczków sezonu. A w najważniejszych imprezach chcę walczyć o zwycięstwo" - zapowiedział jeden z najlepszych zawodników ostatnich lat.

Reklama

W okresie przygotowawczym Kraft musiał wiele zmienić. "Powodem były wracające problemy z kręgosłupem. Okazało się, że dochodzi do dużych napięć mięśniowych i musieliśmy parę rzeczy poprawić, z niektórych zrezygnować, inne wprowadzić. Niestety w całym okresie przygotowawczym oddałem jakieś 300 skoków mniej, dużo słabiej ćwiczyłem też na siłowni" - przyznał.

Ale ostatnie treningi pokazały, że z formą wcale nie jest źle. "Na razie jestem szczęśliwy z tego, co udało się wypracować i mam nadzieję, że tak zostanie" - podkreślił.

Kraft obawia się jedynie o swoją dyspozycję pod koniec seznu - w lutym i marcu. "Bo właśnie wtedy mogą wyjść braki siłowe" - zauważył.

W ostatnich sześciu sezonach austriacki skoczek nigdy nie spadł poniżej szóstego miejsca w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata.

Na pytanie dziennikarzy o zmienione stroje austriackiej kadry Kraft nie chciał się wypowiadać. Zaznaczył, że doszło jedynie do kosmetycznych zmian, które wynikały też z nowych przepisów.

Do sezonu Kraft przygotowywał się pod okiem nowego szkoleniowca. Kadrę przejął Andreas Widhoelzl, ale to nie jest nowa twarz w austriackim sztabie. Był on asystentem u Aleksandra Pointnera i Heinza Kuttina.

"To jest osoba, która bardzo dobrze potrafi zjednać drużynę. Jesteśmy jednym teamem i wszyscy jesteśmy tak samo traktowani. Poza tym na treningach panuje doskonała atmosfera, jest wiele śmiechu i zabawy. A co najważniejsze - Andreas świetnie się zna na tym, co robi. Nie unika dyskusji, dzięki temu wytwarza się duża nić porozumienia" - powiedział Kraft.

Austriak jest przekonany, że sezon w dużej mierze będzie przebiegał pod dyktando... koronawirusa, a pandemia nie oszczędzi też skoczków.

"Na pewno coś się wydarzy. Może ktoś będzie miał pozytywny wynik testu, będzie musiał przejść kwarantannę, albo utkniemy gdzieś w Rosji, nie dotrzemy na mistrzostwa świata. Wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Mogą wydarzyć się naprawdę złe rzeczy, dlatego na każdym kroku musimy bardzo na siebie uważać" - podkreślił.

Pierwsze zawody Pucharu Świata odbędą się w ten weekend w Wiśle-Malince.

mar/ cegl/