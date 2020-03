Morderczy turniej Raw Air jeszcze się nie rozpoczął, a polska armia skoczków już straciła jednego żołnierza. "Biało-Czerwoni" polecieli do Norwegii w osłabionym składzie. Dziś wieczorem prologiem w Oslo rozpocznie się czwarta edycja prestiżowych zawodów. Dwa lata temu wygrał je Kamil Stoch. Organizatorzy podjęli decyzję, że w związku z epidemią koronawirusa zawody odbędą się bez udziału publiczności.

Przykra niespodzianka spotkała reprezentację Polski tuż przed odlotem do Norwegii. Klemens Murańka tak nieszczęśliwie poślizgnął się i upadł przed domem, że doznał pęknięcia kości nadgarstka. To oznacza dla niego koniec sezonu. Nie było mowy, by z miejsca znaleźć dla niego następcę, bo następni w kolejce polscy zawodnicy skaczą na mistrzostwach świata juniorów albo w Pucharze Kontynentalnym.

Michal Doleżal i jego sztab mogą zdecydować, że któryś ze skoczków dołączy do reprezentacji na Raw Air już po weekendzie. Póki co "Biało-Czerwoni" wystąpią w Oslo w sześcioosobowym składzie. To właśnie w norweskiej stolicy rozpocznie się dzisiaj przedłużony finał Pucharu Świata, który potrwa aż do kolejnej niedzieli, z udziałem Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyły, Jakuba Wolnego, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła.

Na zwycięzcę turnieju czeka aż 60 tysięcy euro. To bardzo łakomy kąsek. Drugi skoczek na podium wzbogaci się o 30 tysięcy euro, a trzeci - o 10 tysięcy. To oczywiście tylko nagrody główne za sukces w całym turnieju. A do tego dochodzą przecież tradycyjne premie od FIS za poszczególne miejsca w konkursach, czy za zwycięstwo w kwalifikacjach.

Ale nie tylko o premie tutaj chodzi. Polscy skoczkowie mają do zrealizowania poważne cele. Dawid Kubacki po raz trzeci z rzędu zakończy sezon Pucharu Świata w czołowej dziesiątce. Po dziewiątym i piątym miejscu, tym razem ma wielkie szanse na ukończenie sezonu na podium. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni jest trzeci w klasyfikacji generalnej i tej lokaty już nie poprawi. Musi natomiast bronić się przed atakiem Ryoyu Kobayashiego, który traci do niego zaledwie 32 punkty.

Kamil Stoch przez trzy lata pod wodzą Stefana Horngachera nie schodził z podium klasyfikacji końcowej sezonu. Tym razem ześlizgnął się nieco, ale walczy o utrzymanie piątej lokaty, choć teoretycznie może ją jeszcze nawet poprawić.

Faworytem turnieju zdaje się być pierwszy jego zwycięzca Stefan Kraft. Austriak pewnym krokiem zmierza po drugą Kryształową Kulę w karierze, choć wicelider Karl Geiger jeszcze nie stoi na straconej pozycji. Kraft lideruje też tabeli PŚ w lotach. Tutaj bez szans, nawet na końcowy triumf, nie jest Piotr Żyła, zajmujący obecnie trzecią lokatę. Już przed rokiem Polak ukończył PŚ w lotach na trzeciej pozycji. Teraz znów fruwa daleko.

Po kilku tygodniach przerwy do Pucharu Świata wraca Maciej Kot, który trochę "pogrzebał" przy technice skakania i wygrał dwa konkursy PK w Predazzo. To już ostatni moment w sezonie, by zaznaczył swoją obecność także w Pucharze Świata.

Zdjęcie Kamil Stoch wygrał Raw Air w 2018 roku / AFP

Dlaczego Raw Air to turniej morderczy? Bo skoczkowie rywalizują bez przerwy przez 10 dni, konkursy w poszczególnych miastach przeplatając prologami (kwalifikacjami) bez chwili wytchnienia. Do tego dochodzą dalekie podróże, na które nie ma wolnych dni. Walka rozegra się na obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na "mamucie" w Vikersund.

Sześć konkursów, w tym dwa drużynowe, plus kwalifikacje to łącznie 16 skoków w wykonaniu każdego zawodnika. Zakładając, że ci najlepsi nie zaliczą "wpadki", kończąc zawody na pierwszej serii. Skoczek, który w 16 skokach uzbiera największą liczbę punktów, zostanie triumfatorem Raw Air. Do tej pory ta sztuka udawała się Kraftowi, Stochowi i Kobayashiemu.

Czy w Vikersund "pęknie" nieoficjalny rekord świata w długości lotu? Od 2017 roku należy on do Krafta i wynosi 253,5 m, a ustanowiony został właśnie na norweskim olbrzymie. Stoch lądował o dwa metry bliżej na Letalnicy w Planicy. Również w Słowenii do 248 m doleciał Żyła, a na 244,5 m w Vikersund pofrunął Kot. Rekord Kubackiego to 236,5 m w Planicy.

Jak zwykle na koniec sezonu skoczkowie będą mieli okazję polatać, bo po finale Raw Air w Vikersund czekają ich jeszcze MŚ w lotach w Planicy.

Zdjęcie Dawid Kubacki w objęciach Kamila Stocha, z przodu Piotr Żyła / Daniel Kopatsch / Getty Images

Program Raw Air 2020:

Oslo

piątek, 6 marca

17.00 - oficjalny trening

19.30 - kwalifikacje

sobota, 7 marca

14.00 - seria próbna

15.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 8 marca

13.15 - seria próbna

14.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Lillehammer

poniedziałek, 9 marca

15.45 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

wtorek, 10 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Trondheim

środa, 11 marca

15.30 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

czwartek, 12 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Vikersund

piątek, 13 marca

15.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 14 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 15 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego