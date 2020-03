Koronawirus atakuje. Przebywający na Raw Air w Norwegii Sandro Pertile został poddany kwarantannie w związku z epidemią. Włoch od przyszłego sezonu będzie następcą Waltera Hofera w roli dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Informacje o poddaniu Pertile kwarantannie potwierdziły media w Norwegii. Nie oznacza to, że na pewno jest on zarażony koronawirusem.

Według norweskich mediów powodem odsunięcia działacza jest fakt, że jest Włochem. Norweski kanał telewizji TV2 sugeruje, że w grę mogą wchodzić pogłoski krążące wśród uczestników zawodów. Dziennikarze stacji skomentowali, że jak tylko Pertile pojawił się pod skocznią Lysgardsbakken w Lillehammer "głośno już się tam mówiło o ważnym, zarażonym działaczu i usunięciu go z imprezy".

"On nie został wyrzucony z turnieju. Po prostu działamy według zaleceń władz, które zdecydowały o kwarantannie dla wszystkich osób, które przez ostatnie 14 dni przebywały na terenach zagrożonych koronawirusem" - wyjaśnił Terje Lund dyrektor d/s imprez przy norweskiej federacji narciarskiej.

Podkreślił, że Pertile był podczas konkursów w Oslo asystującym delegatem technicznym i "niezliczoną ilość razy" podawał rękę norweskim działaczom i skoczkom - "działamy tylko według instrukcji naszych władz i stosujemy je bez żadnego wyjątku" - dodał.

Sam Pertile wyjaśnił na antenie TV2, że nic mu nie dolega, lecz zastosuje się do norweskich instrukcji. "Jestem na 99,9 procent zdrowy. Mieszkam w Predazzo, w regionie Val di Fiemme, gdzie nie odnotowano żadnego przypadku koronowirusa. Przez ostatnie dwa tygodnie właściwie nie wychodziłem z domu i przyleciałem prosto do Norwegii. Zastosuję się jednak do poleceń i tydzień spędzę w izolatce. Lepiej teraz niż później, ponieważ chcę zdążyć na mistrzostwa świata w lotach w Planicy" - powiedział włoski działacz narciarski.

Zdjęcie Sandro Pertile / Marek Lasyk / Reporter

Zbigniew Kuczyński