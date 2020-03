Z udziałem dziewięciu reprezentacji, w tym Polski, rozgrywany jest w Oslo konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach, zaliczany do turnieju Raw Air. Po pierwszej serii "Biało-Czerwoni" zajmują trzecią lokatę! Sprawdzaj wyniki w Interii!

"Biało-Czerwoni" skaczą w składzie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Dla odzyskującego formę Kota to powrót do składu Orłów w konkursie drużynowym Pucharu Świata po ponadrocznej przerwie. Polak świetnie radził sobie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, lecz w zmaganiach drużynowych nie spisał się najlepiej, skacząc 115,5 m.



Na szczęście świetnie zaprezentowali się pozostali Polacy. Piotr Żyła poszybował 129, Kamil Stoch 130, a Dawid Kubacki 124 m, dzięki czemu po pierwszej serii zajmowaliśmy trzecią lokatę. Do pierwszych Norwegów traciliśmy 22,9, a do drugich Niemców 14,6 pkt.

Przebieg I serii:

Zawody rozpoczęły się - z 12. platformy startowej - od skoku Rosjan. Jewgienij Klimow osiągnął 117,5 m. Jako trzeci na belce powinien pojawić się Szwajcar Killian Peier, który miał jednak problemy ze sprzętem, dlatego na rozbiegu zjawił się Japończyk Keiichi Sato, skoczył 125 m i dał swojej drużynie prowadzenie.

Po chwili Japonię wyprzedziła Słowenia (Ziga Jelar skoczył 134,5 m) oraz Polska! Piotr Żyła lądował na 129. metrze i po jego próbie plasowaliśmy się tuż za Słowenią (przegrywaliśmy o 0,3 pkt).

Fatalnie w pierwszej grupie skoczków wypadli Austriacy. Michael Hayboeck nie poradził sobie z delikatnym wiatrem w plecy i zmierzono mu zaledwie 112,5 m. Polacy zajmowali więc trzecie miejsce, tracąc do liderujących Niemców zaledwie 0,7 pkt.

Sędziowie zdecydowali się podnieść belkę o jeden poziom do góry. Nie wszystkim to pomogło Vojtech Sztursa skoczył 107,5, a Michaił Nazarow 105,5 m. Oczekiwania polskich kibiców zawiódł Maciej Kot, który wystąpił w konkursie drużynowym pierwszy raz od 19 stycznia 2019. Skoczył 115 m, co osłabiło naszą pozycję w zestawieniu - zajmowaliśmy czwarte miejsce, razem z Japonią, tracąc do liderującej Norwegii 14,2 pkt. Wciąż znacznie wyprzedzaliśmy Austrię - o 15,5 pkt.

W trzeciej grupie skoczków nieźle spisał się Słoweniec Anże Laniszek - 121,5 m. Świetnie odpowiedział mu Kamil Stoch! "Orzeł z Zębu" poszybował 130 m, wykorzystując wiatr pod narty! Norweg Daniel Andre Tande nie zamierzał być gorszy i lądował jeszcze dalej - 131,5 m. W jego przypadku uśrednione podmuchy wiatru także wyniosły ponad 0,5 m/s w górę skoczni. Stephan Leyhe skoczył 128,5, a Gregor Schlierenzauer 125,5 m. Przed ostatnimi skokami w pierwszej serii wciąż zajmowaliśmy więc czwartą lokatę. Pierwsi Norwegowie byli lepsi o 15,2 pkt. Do drugich Niemców traciliśmy równo 10 pkt, a trzeciej Słowenii zaledwie 0,5 pkt.

Szansę na poprawę lokaty dał Polakom Peter Prevc, skacząc 118,5 m. Dawid Kubacki wykorzystał słabszą próbę rywala. Uzyskał 124 m i dał nam prowadzenie. Przed nami zameldowali się później Norwegowie (Marius Lindvik 126 m) oraz Niemcy (Karl Geiger 122 m). Stefan Kraft osiągnął 123,5 m. Polacy rozpoczną więc drugą serię zmagań na trzeciej pozycji! Pierwsi są Norwegowie, którzy wyprzedzają nas o 22,9 pkt, a do drugich Niemców tracimy 14,6 pkt.

Zdjęcie Wyniki I serii konkursu drużynowego / berkutschi.com /

Przebieg II serii:

Drugą serię rozpoczęli Rosjanie. Klimow skoczył z 14. belki 125,5 m. Żiga Jelar z ekipy goniącej nas Słoweńców uzyskał 123 m, ale Żyła uzyskał 124 m i pozwolił nam zachować trzecie miejsce. Niestety, uciekli nam Norwegowie. Johann Andre Forfang poszybował aż 131,5 m. Dalej od Żyły skoczył też Niemiec Constantin Schmid - 130 m. Norwegowie uciekli więc nam na 35,4 pkt, a przewaga Niemców wzrosła do 23,7 pkt. Polacy musieli także z rozwagą spoglądać "w dół". Słoweńcy tracili do nas tylko 0,7 pkt.

W Pogoń za Orłami ruszył Zajc, który osiągnął 126,5 m. Znacznie, bo o osiem metrów - poprawił się Kot, lądując na 123. m. Po jego skoku Polacy byli jednak trzeci, co oznaczało, że wyprzedzili nas Japończycy oraz Słoweńcy. Musieliśmy zacząć obawiać się o miejsce na podium. Czołowa dójka nie była już bowiem w naszym zasięgu. Johann Andre Forfang poszybował 131,5 m, a Pius Paschke 124,5 m.



Zdjęcie Kamil Stoch / PAP/EPA/KIMMO BRANDT / PAP/EPA

Program Raw Air 2020:

Oslo

niedziela, 8 marca

13.15 - seria próbna

14.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Lillehammer

poniedziałek, 9 marca

15.45 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

wtorek, 10 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Trondheim

środa, 11 marca

15.30 - oficjalny trening

17.30 - kwalifikacje

czwartek, 12 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Vikersund

piątek, 13 marca

15.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 14 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 15 marca

15.30 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

