Przed nami ostatnie cztery dni z Pucharem Świata w skokach narciarskich w sezonie 2021/22, czyli loty w Planicy. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch konkursach indywidualnych oraz drużynowym. Jak zaprezentują się Polacy? Kto sięgnie po najważniejsze laury?

Puchar Świata: Planica. Kiedy loty?

Sezon Pucharu Świata w skokach nieuchronnie dobiega końca. Loty narciarskie w Planicy dadzą odpowiedzi na wiele pytań. To właśnie skoki na Letalnicy rozstrzygną kto zdobędzie Kryształową Kulę.

Reklama

Bardzo bliski triumfu w klasyfikacji generalnej PŚ jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma 66 punktów przewagi nad Karlem Geigerem i wydaje się, że tylko katastrofa może odebrać mu drugi w karierze triumf. Ciekawie zapowiada się też walka o trzecie miejsce pomiędzy norweskimi zawodnikami - Marius Lindvik ma 65 punktów straty do Halvora Egnera Graneruda. Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła zajmuje 14. miejsce.

Zobacz też: Daniel Andre Tande w Planicy jako gość. Ma do wypełnienia ważną misję

Puchar Świata w Planicy to także walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w lotach. Na półmetku zmagań, po dwóch konkursach w Oberstdorfie Stefan Kraft i Timi Zajc mają po 160 punktów. Za ich plecami Żiga Jelar, który zgromadził 130 "oczek", a realne szanse na zdobycie Małej Kryształowej Kuli ma jeszcze Piotr Żyła, który ze 120 punktami jest czwarty w klasyfikacji PŚ w Lotach.

Dwa konkursy indywidualne oraz zawody drużynowe rozstrzygną, czy Austriacy obronią przewagę 178 "oczek" nad Niemcami w Pucharze Narodów. Słoweńcy na własnej ziemi będą chcieli odrobić 65 punktów straty do Norwegów, by zająć w końcowym rozrachunku trzecią lokatę. Konkursy lotów w Planicy od piątku do niedzieli.

Skoki narciarskie w Planicy. Terminarz lotów. Kiedy konkursy PŚ?

Skoczkowie rozpoczną zmagania w lotach na Letalnicy już od czwartku 24 marca. Najpierw wystąpią w oficjalnym treningu, a następnie w kwalifikacjach, które rozpoczną się o 11.00. Godziny skoków w Planicy są odmienne, do których kibice przyzwyczaili się w ostatnich tygodniach. W sobotę i niedzielę konkursy Pucharu Świata w Planicy zakończą się już przed południem, a ruszą o godzinie 10.00.

Czwartek, 24.03.2022

8.45 - Oficjalny trening

11.00 - Kwalifikacje

Piątek, 25.03.2022

12.30 - Seria próbna

14.00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 26.03.2022

9.00 - Seria próbna

10.00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 27.03.2022

9.00 - Seria próbna

10.00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Gac: Akcje trenera Doleżala wcale nie stoją nisko. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Puchar Świata w Planicy. Program transmisji. Gdzie oglądać loty?

Konkursy skoków narciarskich w Planicy od piątku do niedzielni będzie można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN. Transmisja lotów w Planicy także online live stream na Polsat Box Go oraz w Playerze. Czwartkowe kwalifikacje będzie można zobaczyć w telewizji na kanale Eurosport 1 oraz online live stream w Playerze. Tekstowe relacje z treningów, kwalifikacji, serii próbnych i konkursów lotów narciarskich w Planicy można śledzić na sport.interia.pl.

Czytaj również: