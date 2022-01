Przed nami skoki narciarskie w Titisee-Neustadt. To kolejny przystanek długiego i wyczerpującego sezonu Pucharu Świata. Kto najlepiej zaprezentuje się na obiekcie Hochfirstschanze dwa tygodnie przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie?





Skoki narciarskie. Konkursy w Titisee-Neustadt bez polskich olimpijczyków

W dniach 21-23 stycznia zawodnicy rywalizować będą na obiekcie K-125 (HS 142) w ramach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. W programie weekendu znalazły się dwa konkursy indywidualne, które odbędą się w sobotę i niedzielę. W piątek przeprowadzone zostaną kwalifikacje do pierwszego konkursu w Titisee-Neustadt. Rekordzistą skoczni jest Domen Prevc, który w marcu 2016 roku uzyskał 146 metrów. Najdłuższy skok na Hochfirstschanze oddał w 2011 roku Maximilian Mechler, który wylądował wówczas na 150 metrze.



W Titisee-Neustadt zabraknie polskich zawodników, którzy pojada na igrzyska olimpijskie do Pekinu. W Niemczech kibice nie zobaczą zatem występów: Kamila Stocha (leczy kontuzję), Dawida Kubackiego (wraca do zdrowia po pozytywnym wyniku na covid-19), Piotra Żyły, Pawła Wąska i Stefana Huli. Ponadto w Titisee-Neustadt nie wystąpi wielu czołowych skoczków, m.in. Norwegowie - Marius Lindvik oraz zakażeni koronawirusem Daniel-Andre Tande i Fredrik Villumstad czy Killian Peier.

Reklama

Zobacz też: Dawid Kubacki na spacerze. Nasz skoczek wraca do zdrowia

Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Kadra Polski. Kto wystąpi?

W zmaganiach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt wystąpią Polacy, którzy nie pojadą do Pekinu oraz zawodnicy z zaplecza głównej kadry. W Niemczech zaprezentuje się sześciu skoczków: Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Maciej Kot, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł oraz Tomasz Pilch. Z zawodnikami do Titisee-Neustadt wybrał się sztab szkoleniowy w składzie: Maciej Maciusiak, Krzysztof Miętus, Adam Małysz, Maciej Kreczmer i Magdalena Wójcik.



Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Terminarz weekendu. Kiedy i o której godzinie konkursy?

Piątek, 21.01.2022

13.30 - Oficjalny trening

15.50 - Kwalifikacje

Sobota, 22.01.2022

15.15 - Seria próbna

16.15 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 23.01.2022

14.30 - Kwalifikacje

16.00 - Konkurs indywidualny

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rywalizacja PŚ w skokach narciarskich przenosi się do Titisee-Neustadt. WIDEO INTERIA.TV

Skoki: Titisee-Neustadt. Program transmisji. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Piątek, 21.01.2022

15.50 - PŚ w Titisee-Neustadt: kwalifikacje - transmisja w tv na kanale Eurosport 1. Można obejrzeć też online live stream na Polsat Box Go i player.pl.

Sobota, 22.01.2022

15.45 - PŚ w Titisee-Neustadt: konkurs indywidualny - transmisja w tv na kanale TVN.

16.05 - PŚ w Titisee-Neustadt: konkurs indywidualny - transmisja online live stream na player.pl.

16.15 - PŚ w Titisee-Neustadt: konkurs indywidualny - transmisja w tv na kanale Eurosport 1, online live stream także na Polsat Box Go.

Niedziela, 23.01.2022

14.25 - PŚ w Titisee-Neustadt: kwalifikacje - transmisja online live stream na player.pl.

15.35 - PŚ w Titisee-Neustadt: konkurs indywidualny - transmisja w tv na kanale TVN.

16.00 - PŚ w Titisee-Neustadt: konkurs indywidualny - transmisja w tv na kanale Eurosport 1, online live stream również na Polsat Box Go.

Zobacz też: