Puchar Świata: Planica. Kiedy i o której godzinie najbliższe konkursy?

Do zakończenia sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostały dwa konkursy indywidualne oraz drużynowy w Planicy. Ryoyu Kobayashi jest już bardzo blisko wywalczenia drugiej w karierze Kryształowej Kuli. Na tę mniejszą - za loty narciarskie ma szansę Piotr Żyła, który w Oberstdorfie zaprezentował ostatnio wysoką formę.

Skoki narciarskie. Puchar Świata: Planica. Kiedy konkursy?

W miniony weekend w Oberstdorfie odbyły się dwa konkursy indywidualne Pucharu Świata. W sobotę triumfował Stefan Kraft, natomiast w niedzielę najlepszy był Timi Zajc. To właśnie ta dwójka skoczków znajduje się ex aequo na czele klasyfikacji generalnej PŚ w lotach. Najlepiej z "Biało-Czerwonych" spisał się Piotr Żyła, który w klasyfikacji lotów jest czwarty. W sobotę Żyła był piąty, a w niedzielę uzyskał najlepszy wynik w sezonie i zajął drugą lokatę. Sobotni konkurs był najlepszym w obecnej kampanii, jeśli chodzi o Polaków, bowiem punktowało pięciu zawodników.

Karl Geiger nie zdołał zmniejszyć straty do Ryoyu Kobayashiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niemiec traci do Japończyka 66 punktów i biorąc pod uwagę dyspozycję obu zawodników wydaje się, że w Planicy Kobayashi tej przewagi nie roztrwoni. Trener Michal Doleżal powołał na zmagania w Planicy sześciu reprezentantów Polski: Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Andrzeja Stękałę i Pawła Wąska. Tego ostatniego zawodnika zabrakło ostatnio w Oberstdorfie z powodu pozytywnego testu na COVID-19. Zmagania w Planicy potrwają od czwartku (24 marca) do niedzieli (27 marca). Konkursy indywidualne odbędą się w piątek (25 marca) i niedzielę (27 marca), natomiast konkurs drużynowy przeprowadzony zostanie w sobotę (26 marca).

Puchar Świata: Planica. Terminarz. O której godzinie kolejne konkursy?

W piątek 25 marca konkurs indywidualny w Planicy rozpocznie się o godzinie 14.00. Z kolei w weekend - w sobotę (26 marca) i niedzielę (27 marca) konkursy ruszą o godzinie 10.00.

Czwartek, 24.03.2022

8.45 - Oficjalny trening

11.00 - Kwalifikacje

Piątek, 25.03.2022

12.30 - Seria próbna

14.00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 26.03.2022

9.00 - Seria próbna

10.00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 27.03.2022

9.00 - Seria próbna

10.00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

PŚ w Planicy. Gdzie oglądać skoki w tv i online live stream?

Skoki narciarskie w Planicy w ramach Pucharu Świata będzie można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 oraz TVN. Transmisje z PŚ w Planicy dostępne także online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Skoki w Planicy można śledzić także w urządzeniach mobilnych. Tekstowe relacje "na żywo" ze skoków narciarskich w Planicy na sport.interia.pl.

