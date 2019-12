Kinga Rajda wygrała w niemieckim Oberwiesenthalu konkurs Pucharu FIS w skokach narciarskich, czyli trzeciej ligi skoków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Cała prawda o nowych butach Stocha i spółki. Wideo INTERIA.TV

Polka uzyskała 97 i 99 metrów (231,7 pkt) i o ponad 17 punktów (czyli 8,5 metra) wyprzedziła Czeszkę Klarę Ulrichovą (92 i 93 m). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie "Biało-Czerwone" - szósta była Joanna Szwab (88 i 84 m, 186,4 pkt), a dziewiąta Anna Twardosz (88 i 77,5 m, 176 pkt).

Reklama

W klasyfikacji generalnej, do której zaliczane są też wyniki z lata, Rajda jest trzecia. Do prowadzącej Ulrichovej traci 187 punktów, do drugiej Rumunki Danieli Haralambie - tylko siedem punktów.